Nu există piese de schimb

Un submarin rusesc capabil să transporte arme nucleare a suferit un „accident grav” în Marea Mediterană, potrivit unor rapoarte. Se pare că se scurge combustibil din submarinul Novorossiysk creând un „pericol de explozie”.

Submarinul ar fi fost reperat ieri ieșind la suprafață în Strâmtoarea Gibraltar. Canalul Telegram al Rusiei VChk-OGPU – care are legături cu spioni și alte persoane din interior, cu peste 330 000 de abonați – a raportat că în cală se acumulează combustibil, iar submarinul este în pericol de explozie.

Echipajul ar putea să nu aibă de ales decât să pompeze din cală direct în mare:

„Novorossiysk, aflat în prezent în misiune de luptă în Marea Mediterană, se confruntă cu probleme tehnice grave. Din cauza deteriorării sistemului de combustibil, acesta se scurge direct în cală. Nu există piese de schimb pentru reparații sau specialiști calificați pe submarin, iar echipajul nu este în măsură să remedieze disfuncționalitățile”.

Canalul nu a oferit alte detalii cu privire la această situație.

Incident înfricoșător

Incidentul este un ecou înfricoșător al dezastrului submarinului Kursk, care s-a scufundat după ce a explodat într-un accident la 12 august 2000, în Marea Barents. Submarinul din clasa Oscar II lua parte la primul exercițiu naval major al Rusiei după mai bine de 10 ani.

Recomandări Povestea cafenelei Capșa, templul „cancanului și al farnientei” unde femeile nu îndrăzneau să intre. Curcanul „țintirom”, anulat de ciocolatele Frantz-Iosef Suveranul

Explozia a fost legată de o scurgere de peroxid de hidrogen care a intrat în contact cu un catalizator, provocând defectarea unei torpile de tip 65-76A, în camera torpilelor din față. Aceasta a fost urmată de o a doua explozie, ceea ce a făcut ca submarinul să se scufunde rapid.

Toate cele 118 persoane aflate la bordul submarinului au murit în accident.

Novorossiysk este o navă a Flotei Mării Negre, dar nu se știe dacă a fost implicată în războiul împotriva Ucrainei.

Submarinul de atac diesel-electric este proiectat să transporte rachete Kalibr cu capacitate nucleară. Transportă un echipaj de 52 de persoane și poate rămâne sub apă timp de 45 de zile.

Ucraina susține că a scufundat submarinul său soră Rostov-pe-Don în august 2024.

În urmă cu 25 de ani, pe 12 august 2000, submarinul nuclear Kursk a fost implicat într-un accident tragic în Marea Barents. La bord se aflau 118 marinari. Majoritatea au murit aproape instantaneu. Potrivit cotidianului rus Novaya Gazeta, cauza a fost explozia unei torpile cu peroxid de hidrogen, declanșată de o eroare umană în timpul pregătirilor pentru un exercițiu militar.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE