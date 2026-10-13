Concurența chinezească a afectat Dacia, care pierde producție la Mioveni, motiv pentru care Francois Provost, șeful Renault, cere Guvernului sprijin pentru industrie și recalibrarea programului Rabla astfel încât să fie eligibile doar modele care respectă programul „Made în EU”, scrie Profit.ro.

„Chinezii reprezintă 10% din piață, toți concurenții existenți, ei pun presiune și pierdem volum, mai ales pentru producția de la Pitești. Este mai puțin valabil pentru restul gamei Dacia. Dar, dacă îmi permiteți, cred că cetățenii europeni, guvernele europene, trebuie acum să ia decizii”, a spus Provost, conform sursei citate.

Renault a „exportat” producția Dacia în Maroc, Turcia, Slovenia și China

În acest moment, la Mioveni se mai produc doar modelele Duster și Bigster.

Modelele Sandero, Logan și Jogger se fac doar în Maroc, în vreme ce noul Striker se va fabrica în Turcia. Noua Dacia Spring se va face în Sloveni, iar vechiul Spring se produce în China.

Mai mult, oficialii Dacia au avertizat că producția viitoarei generații Duster în România este în pericol.

„Banii poporului român”

„Credeți că este normal ca banii publici din România, banii poporului român, să fie folosiți, pentru a susține piața auto, în egală măsură pentru ceea ce producem în Mioveni sau pentru ce este importat din afara Europei în România?”, a spus Provost.

„Importurile de astăzi prin Rabla, așa se numește, nu? A fost Remat când eram tânăr. Programul Rabla, după cum probabil știți, este deschis tuturor. Deci importați o mașină în România, nu există locuri de muncă, zero contribuții în țară, nimic. Și același sprijin ca pentru ceea ce producem în România, unde avem 10.000 de oameni plus furnizorii noștri plus toate investițiile pe care le facem în România. Aceasta este și o alegere politică”, a mai spus Provost.

„Sunt pregătit să înfrunt orice concurent”

Acesta a completat indignat: „Desigur, nu mă plâng. Sunt pregătit să înfrunt orice concurent. Îmi fac treaba. Iar oamenii din Dacia din România își fac treaba. Dar fiecare trebuie să-și facă treaba. Deci m-ai întrebat despre competiția chineză. Și răspunsul meu este: crezi că este bine că acum banii publici românești sunt aceeași pentru cineva care importă o mașină? Valoare zero pentru cetățenii europeni comparativ cu toți oamenii pe care îi avem în Dacia, România. Personal, nu cred asta”, a afirmat el.

Ministerul Mediului a încercat în acest an să blocheze mărcile chinezești de la accesarea Programului Rabla, dar proiectul inițial lăsa în continuare acces pentru mașinile produse în Maroc, Turcia și Marea Britanie.

În aceste țări produc atât Dacia și Renault, cât și constructori precum Stellantis, Ford, Hyundai sau Toyota.

Scandalul de la Rabla, mutat și la Bruxelles

Problema era că, pe lângă chinezi, proiectul bloca și importurile din Japonia și Coreea de Sud, cu care Uniunea Europeană are tratate de liber schimb, cât și pe cele cu SUA – cu care a semnat recent un acord, după cum a scris Libertatea din vară.

Astfel, rămâneau pe dinafară producători precum Mazda, Honda, Subaru sau KGM.

Importatorii s-au revoltat, iar Ministerul Mediului a reluat Programul Rabla în forma de anul trecut, astfel că au participat atât aceștia, cât și mărcile chineze.

Uniunea Europeană lucrează la norme pentru programul „Made în EU”, care să definească ce este european.

Marea Britanie, Japonia și Coreea de Sud vor ca producătorii lor să aibă acces la programele guvernamentale, în vreme ce Turcia susține că ar fi discriminată dacă modelele produse în acest stat ar fi excluse.

Energie scumpă

Șeful Renault s-a mai plâns că prețul energiei din România este cel mai mare din Uniunea Europeană și a sugerat Guvernului să ajute industria.

„Ceea ce cer, din nou, cu umilință, pentru că eu, în calitate de companie, nu trebuie să cer nimic. Sugerez doar ca guvernul român să ia o decizie de a ajuta industria voastră, mai ales când prețul electricității în România este cel mai ridicat din toată Europa. Așa că, poate găsim niște modalități să ajute industria”, a afirmat el.

România are prețuri mari la energie, după ce a fost afectată de seceta din această vară, care a dus la închiderea centralei nucleare de la Cernavodă, care asigura 20% din necesarul intern.

De asemenea, țara noastră este afectată de închiderea centralelor pe cărbune și investiții puține în baterii.

Tehnologie și AI

Acesta a mai spus că din punct de vedere tehnologic, Renault se află la același nivel sau chiar peste chinezi.

„Avem condus autonom. Avem conectivitate fantastică. Avem AI la bord cu Gemini. Deci, pe partea tehnologică, care este cam modul concurenților noștri chinezi de a se afișa, cred că suntem mai buni astăzi pe piață. În ceea ce privește electricitatea, după cum știți, suntem și la cel mai bun nivel. Singura diferență pe care încă o avem este costul”, a mai arătat el.

Tarife vamale și cote de import

În acest moment, toate importurile din China sunt taxate în Uniunea Europeană cu 10% la nivel general. Din 2024, UE a introdus taxe vamale de până la 35% pentru mașinile electrice chinezești.

Drept urmare, producătorii chinezi au lansat în special modele hibride, astfel că acestea să fie taxate doar cu 10%.

China are peste 150 de producători auto interni, iar din cauza concurenței interne masive au recurs la exporturi. Cum mașinile chinezești sunt interzise în Statele Unite, marea majoritate exportă în Europa, dar și Africa, Orientul Mijlociu, Australia.

În acest moment, o pleiadă de producători chinezi sunt prezenți în Europa, dar cele mai mari vânzări le au câteva grupuri, respectiv BYD, Chery și SAIC.

UE este îngrijorată atât de pierderea de locuri de muncă, cât și de deficitul comercial cu China, care este de un miliard de euro pe zi.

Avalanșa de chinezi

Cu toate acestea, producătorii chinezi au planuri mari legate de vânzările de pe Bătrânul Continent: la Salonul Auto de la Paris sunt prezenți 20 de constructori din țara asiatică.

Oficialii europeni au obținut recent de la Guvernul din Beijing reducerea la jumătate a importurilor de mașini hibride, acestea urmând să fie plafonate la 350.000 de automobile anual.

Cu toate acestea, nu se cunosc detalii exacte despre implementare.

Vor deja producție în UE

Mai mult, o serie de producători chinezi au deja planuri pentru producția în UE: BYD construiește fabrici în Ungaria și Turcia, Xpeng și GAC fac deja modele în Austria, Chery are fabrică în Spania, Leapmotor va produce tot în Spania la o uzină Stellantis, în timp ce Geely va produce la o uzină Ford din Valencia.