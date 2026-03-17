Model exclusivist produs în China

Potrivit datelor Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, vehiculul este deja înmatriculat în nordul țării, fiind unul dintre puținele exemplare existente în Europa.

Avatr 12 este produs de Avatr Technology, un brand creat prin colaborarea dintre Changan Automobile, Huawei și CATL.

Modelul Avatar 12, produs în 2024 Foto: Shutterstock

Producția a început în 2023, în orașul Chongqing, iar până în 2025 au fost fabricate mai puțin de 40.000 de unități, ceea ce explică raritatea modelului în afara Chinei.

Designul poartă semnătura lui Nader Faghihzadeh, cunoscut pentru contribuțiile sale la modele precum BMW Seria 6 și BMW Seria 7.

„AVATR 12 încorporează un design elegant care privește în viitor. (..). Mașina pune la dispoziția utilizatorilor posibilități nelimitate și un sentiment de libertate, o privire către viitor”, spune Nader Faghihzadeh, directorul de design la AVATR Technology.

Performanțe de top și autonomie mare

Mașina electrică chinezească înmatriculată în România este fabricată în 2024 și vine cu:

tracțiune integrală

două motoare electrice

putere totală de 578 CP

baterie de 94,5 kWh

Autonomia estimată este între 650 și 700 km, ceea ce plasează modelul în topul segmentului premium electric.

Sedanul are dimensiuni generoase:

lungime: 5.020 mm

lățime: 1.999 mm

înălțime: 1.460 mm

ampatament: 3.030 mm

Prin aceste caracteristici, Avatr 12 concurează direct cu modele electrice de lux din Europa.

Tehnologie avansată și interior futurist

Interiorul este dominat de un ecran panoramic de 35,4 inch, completat de display-uri dedicate camerelor video și sistemului multimedia.

Interiorul mașinii Avatr12 Foto: Grand Premium

Mașina include și un acoperiș din sticlă electrocromă, care poate deveni opac sau transparent prin apăsarea unui buton.

La capitolul siguranță și asistență, modelul integrează: 29 de senzori, 3 senzori Lidar și sistemul Huawei Advanced Driving System ADS 2.0.

Un detaliu inedit: mașina nu are lunetă clasică, aceasta fiind înlocuită de o cameră video care transmite imaginea în oglinda retrovizoare digitală.

Cât costă Avatr 12 și cum ajunge în România

Pentru a aduce un astfel de model în România, proprietarul trebuie să plătească:

taxe vamale de 10%

TVA de 21%

Prețul final ajunge astfel la aproximativ 70.000 de euro, indiferent dacă mașina este importată din China sau din alte piețe precum Republica Moldova.

Mașinile electrice Avatr pot fi achiziționate din Republica Moldova, unde există un distribuitor oficial, cu prețuri care încep de la 48.000 de dolari, la care se adaugă TVA și taxele vamale, menționate mai sus.

Avatr Technology a fost fondată în 2018, inițial ca joint-venture cu NIO, ulterior fiind reorganizată în forma actuală în 2021.

Numele „Avatr” vine din cuvântul „avatar” și reflectă ideea unui automobil inteligent, conectat și integrat în viața utilizatorului.

Pe lângă Avatr 12, compania mai produce modele Avatr 06, Avatr 07, Avatr 11.

