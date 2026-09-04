Facturi duble la energie și plecări de personal: fabrica de la Mioveni își pierde competitivitatea

Principalul obstacol este explozia costurilor energetice. Conform Ziarului Financiar, Dacia plătește în România circa 180 de euro/MWh pentru energie, față de 70-80 de euro în Spania, deși în 2019 situația era inversă.

Mihai Bordeanu semnalează o criză de competitivitate ce amenință producția locală Dacia, Foto: captură YT Groupe Renault

Această pierdere de competitivitate a dus deja la restructurări: circa 1.700 de angajați au părăsit uzina de la jumătatea anului trecut (majoritatea voluntar), iar producția va scădea cu două cifre în 2026. „Nimic bun nu se întâmplă. Nu numai că nu s-a întâmplat până acum, dar nu se întâmplă categoric nici în prezent şi nu avem nicio viziune”, avertizează Bordeanu.

Miza păstrării modelelor Duster și Bigster în competiția cu uzinele din Maroc și Turcia

Grupul Renault are alternative de producție în Maroc, Turcia, Spania sau Slovenia. Într-o discuție cu Money.ro, conducerea a refuzat să garanteze că noile Duster și Bigster vor fi fabricate în continuare la Mioveni.

Miza uzinei nu mai este un al treilea model, ci păstrarea celor actuale. „În momentul de faţă nu avem un al treilea model şi, repet, nu avem nici confirmarea faptului că noua generaţie de Duster sau de Bigster se va produce la Mioveni”, a subliniat directorul general.

Spre exemplu, Dacia Sandero, al treilea model electric al mărcii, va fi produsă în Maroc, după ce prima generație a Spring a fost realizată în China, iar următoarea, bazată, pe platforma Renault Twingo, va fi construită în Slovenia.

Grupul Dacia Renault amintește Guvernului că a făcut o investiție istorică de 4 miliarde de euro

Conducerea Dacia cere un tratament corect, proporțional cu investițiile de peste 4 miliarde de euro realizate de grup în țară. Bordeanu a criticat lipsa de implicare a autorităților printr-o metaforă sportivă: „statul a degajat mingea în aut. Trebuie să o pună înapoi în teren și să o joace responsabil. Aștept următoarele cinci luni”. „Trataţi-ne întâi ca pe un investitor care a pus pe masă 4 miliarde de euro şi apoi discutăm”, a declarat el.

Care sunt solicitările industriei auto pentru 2027

Dacia solicită și o reformă a programului Rabla. Constructorul reproșează că programele din ultimii ani au vizat doar persoanele fizice, ignorând firmele care reprezintă peste jumătate din piață. Pentru 2027, Dacia cere predictibilitate și un calendar anunțat din timp.

„Cu Rabla din acest an și din anul trecut ne treatăm doar pe jumătate din corp, iar cealaltă jumătate o ignorăm”, a concluzionat directorul, insistând că termenele clare sunt esențiale pentru a nu bloca piața auto.

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