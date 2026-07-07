Ministerul a anunțat că programul se va derula în formatul similar cu ultima sesiune destinată persoanelor fizice din 2025, ceea ce înseamnă că acum sunt eligibile și mașinile din China, pe lângă cele din Japonia și Coreea de Sud.

Ce mărci intră în calcul

Astfel, vor putea fi cumpărate mașini chinezești BYD, Chery, Omoda, Jaecoo, MG, Geely, Zeekr, Lynk&Co, dar și de la producători precum Mazda, Subaru și Honda din Japonia sau KGM, din Coreea de Sud.

Reamintim, ministerul a anunțat inițial că în program vor fi introduse criteriile „Made in Europe”, care încă se negociază la nivel european.

Ulterior, pe lângă mașinile produse în UE au fost adăugate de minister pe listă Marea Britanie, dar și Maroc și Turcia, care au tratate de liber schimb cu UE.

Acest lucru a generat nemulțumirea producătorilor de mașini din Japonia și Coreea de Sud, rămași pe dinafară. Aceste țări au, la rândul lor, tratate cu UE.

De asemenea, erau discriminate mașinile produse în Statele Unite, Serbia, Mexic, India, dar și majoritatea constructorilor de motociclete – care au producția în special în Asia.

Argumentul oficialilor era că transportul din zone îndepărtate generează emisii față de cele produse în zone apropiate.

Amenințări cu procese

Importatorii și dealerii de autoturisme din Japonia și Coreea de Sud au amenințat însă cu procese în instanță.

Problema este că Japonia și Coreea de Sud au emisii mult mai mici decât țări ca Turcia sau Marocul pe fiecare unitate de PIB generată, iar constructorii orientali au acuzat discriminare.

Dacia produce în Maroc modelele Logan și Sandero, iar în Turcia va produce viitorul Striker.

De asemenea, Stellantis are o fabrică în Maroc, în vreme ce în Turcia mai produc și Toyota, Hyundai, dar și Ford.

Mai era nevoie de clarificări de la UE

„Decizia vine după analizarea clarificărilor primite de la reprezentanții Comisiei Europene cu privire la noile criterii propuse pentru program. Răspunsul primit ne arată că introducerea unor limitări suplimentare privind originea geografică a autovehiculelor eligibile ar presupune parcurgerea unor proceduri suplimentare la nivel european, care ar întârzia lansarea programului cu cel puțin 3 luni”, a anunțat Ministerul Mediului, într-un comunicat.

Care este valoarea tichetelor

Bugetul Programului Rabla este de 300 de milioane de lei pentru anul 2026.

Valoarea tichetelor este de:

18.500 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou electric sau cu pilă de combustie pe hidrogen;

15.000 de lei pentru modele plug-in hibride sau motociclete electrice;

12.000 de lei pentru mașini cu propulsie hibridă clasică;

10.000 de lei pentru achiziționarea unui mașini termice sau motociclete.

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