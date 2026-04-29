Reprezentanții producătorului chinez ar fi vizitat aceste trei locații, precum și o altă fabrică din Germania, la începutul lunii aprilie, a indicat Bloomberg.

Vizita Dongfeng

„Vizita Dongfeng (…) are loc în contextul în care cele două companii discută despre relansarea unui parteneriat care ar putea include producția comună de automobile în Europa și China”, adaugă publicația.

Anterior, cele două companii au operat o societate mixtă în China care s-a confruntat cu dificultăți.

De asemenea, și alți producători chinezi, care doresc să se impună pe piața europeană, sunt în prezent interesați de fabricile Stellantis, iar grupul ar putea încheia acorduri separate cu mai mulți actori.

Exces de capacitate

Producătorul mărcilor Fiat, Peugeot, Citroen, Opel și Jeep operează 20 de fabrici de asamblare în Europa, unde este al doilea producător auto ca mărime după Volkswagen.

De la criza Covid, compania s-a confruntat cu un exces de capacitate de producție în Europa. Acest exces de capacitate se ridică la „patru fabrici” pe continent, potrivit surselor Bloomberg, cu o rată de utilizare a capacității de 50% în Europa.

„Pentru Elkann (șeful Exor) și Filosa (șeful Stellantis), tentația de a vinde o parte din fabricile lor producătorilor chinezi este mare”, a explicat pentru Bloomberg Bernard Jullien, cercetător în economie la Universitatea din Bordeaux, specializat în industria auto.

John Elkann este nepotul lui Gianni Agnelli, fondatorul grupului Fiat. Elkann este președintele Stellantis și șeful Exor, holdingul prin care familia Agnelli controlează grupul auto.

Urmează o nouă strategie

Informația vine pe fondul grevelor de la unele fabrici, ca urmare a anunțului că producția de la Poissy, fabrica istorică a Peugeot din regiunea Parisului, va înceta peste doi ani, după 2028, conform publicației citate.

Fabrica ar urma să devină un centru de producție de piese și de dezmembrare a vehiculelor.

Grupul urmează să-și prezinte, în câteva săptămâni, noul plan strategic, condus de Antonio Filosa, noul director general numit cu puțin mai puțin de un an în urmă.

Un alt articol al BFM Business, din data de 24 aprilie, susține că Stellantis se va concentra pe mărcile Peugeot, Fiat, Jeep și Ram, acestea urmând să beneficieze de investiții. Celelalte mărci, precum Citroen, Opel sau Alfa Romeo, vor folosi tehnologiile celor patru mărci principale.

Hongqi și Leapmotor vor produce în Spania

Pe lângă Dongfeng, există și alți producători interesați de fabricile Stellantis.

Producătorul chinez de automobile de lux Hongqi, cunoscut ca fiind marca preferată a fostului dictator Mao Zedong, poartă discuții cu Stellantis, în vederea fabricării de vehicule la una dintre fabricile spaniole ale grupului, în contextul extinderii sale în Europa, scrie Reuters, care citează cinci surse familiarizate cu acest subiect.

Hongqi este echivalentul chinezesc al Rolls-Royce. Proprietarul Hongqi este producătorul auto de stat FAW.

Discuțiile se poartă prin intermediul producătorului chinez de vehicule electrice Leapmotor, la care Stellantis are 20% din acțiuni, iar FAW are 5%.

Accelerare europeană

Discuțiile ar putea accelera expansiunea europeană a Hongqi. Compania are în plan să lanseze peste o duzină de modele de vehicule electrice și hibride în Europa până în 2028.

Utilizarea unei fabrici deja existente ar ajuta compania să evite cheltuieli de sute de milioane de dolari pentru o nouă uzină.

„Acesta a fost modul în care Hongqi poate începe rapid producția europeană”, a declarat una dintre surse, care are cunoștințe directe despre discuții. „Hongqi folosește acea rețea pentru a obține o bază de producție prin intermediul Leapmotor și Stellantis.”

Discuțiile sunt în curs și s-ar putea să nu ducă la un acord. Hongqi, FAW și Leapmotor nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii. Un purtător de cuvânt al Stellantis a refuzat să comenteze concluziile specifice ale Reuters.

Obiective ambițioase

Cunoscută în China mai ales ca marca auto națională a lui Mao, Hongqi este unul dintre zecile de producători auto chinezi care se extind în străinătate cu obiective ambițioase de vânzări. Printre aceștia se numără grupurile de stat Changan și Dongfeng.

Hongqi, care înseamnă „steag roșu”, își propune să vândă 1 milion de vehicule pe an până în 2030, din care cel puțin 10% în afara Chinei.

Producția din Spania ar marca primul său punct de sprijin în Europa de Vest.

O sursă a afirmat că compania a luat în considerare și Hong Kong ca posibilă locație de producție, care ar face față unor tarife mai mici la export decât China continentală, dar nu s-a luat încă o decizie finală.

Cooperare între Hongqi și Leapmotor

Leapmotor și Hongqi au încheiat anul trecut un acord prin care Leapmotor urmează să furnizeze o platformă pentru vehicule electrice către Hongqi, contribuind la susținerea expansiunii în străinătate a mărcii, după decenii în care s-a concentrat pe sedanuri pentru liderii Partidului Comunist.

Hongqi a anunțat anul trecut că va lansa 15 modele electrice și hibride în Europa până în 2028, pe 25 de piețe diferite, și a prezentat modelul EHS5, un SUV electric compact.

Stellantis comercializează modelele Leapmotor în afara Chinei și va începe să producă vehicule pentru Leapmotor la fabrica sa din Zaragoza în cursul acestui an. Două dintre surse au declarat că vehiculele Hongqi vor fi, de asemenea, construite la fabrica din Zaragoza.

Opel cu ADN chinezesc

Presa a scris recent că Stellantis se află în discuții avansate cu Leapmotor pentru a dezvolta în comun un SUV electric sub marca Opel. Acesta ar urma să fie bazat pe modelul Leapmotor B10 si ar urma să fie produs, de asemenea, la Zaragoza.

Maserati ar putea ajunge la chinezi

Bloomberg a scris la rândul său că Stellantis negociază și cu Xiaomi și Xpeng, iar marca Maserati ar putea ajunge la rândul său la chinezi.

Momentan, nicio decizie nu a fost anunțată.

Geely ar putea produce tot în Spania, dar la Ford

Concomitent, Ford negociază cu Geely și Xiaomi parteneriate. Astfel, Geely ar putea produce mașini la o fabrică Ford din Valencia.

Grupul chinez Chery produce deja mașini la o fostă fabrică Nissan din Barcelona.

