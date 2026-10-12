Huawei va lansa în Europa primele sale mașini începând cu anul 2027. Marca Aito aduce patru SUV-uri de lux

Constructorul chinez Aito, dezvoltat în comun de către gigantul tehnologic Huawei și grupul Seres, a anunțat la Salonul Auto de la Paris că va intra pe piața din Europa începând cu toamna anului 2027, scrie CarNewsChina.com.

Anunțul confirmă informațiile scurse anterior, care au determinat o creștere cu 12% a acțiunilor companiei în China.

Brandul Aito este dezvoltat în comun de Huawei și grupul auto Seres. Aito a început demersurile pentru obținerea omologării în Uniunea Europeană, a confirmat compania. Procesul de omologare face parte din pregătirile companiei pentru comercializarea vehiculelor în Europa în 2027.

Gama Aito prezentată la Paris cuprinde patru SUV-uri: Aito 6, Aito 7, Aito 8 și Aito 9, acestea fiind denumirile internaționale ale modelelor.

Modelul de vârf Aito 9 este cunoscut sub numele de M9 în China, Aito 6 sub numele de M6 etc.

Prezența lor la salon nu indică exact ce modele vor fi oferite la începerea vânzărilor în Europa, dar oferă un indiciu. Aito nu a dezvăluit piețele inițiale, modelele de lansare sau prețurile în cadrul evenimentului de presă.

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Ținte ambițioase

Marca Aito a fost lansată în decembrie 2021 și este unul dintre cele mai mari branduri de vehicule electrice din China. A vândut 420.000 de mașini în 2025 și intenționează să atingă 1 milion de vehicule pe an până în 2030. Producătorul se concentrează pe vehicule electrice cu baterie (BEV) și vehicule electrice cu autonomie extinsă (EREV).

Extinderea în Europa urmează după cea a Aito în Orientul Mijlociu. În februarie, marca a semnat un acord de cooperare cu Performance Plus Motors, o filială a dealerului din Emiratele Arabe Unite Abu Dhabi Motors, care acoperă vânzările, livrările și serviciile post-vânzare. Partenerii au prezentat, de asemenea, planuri pentru centre de experiență și service.

Aito a declarat la momentul respectiv că test drive-urile pentru clienți cu modelul Aito 9 începuseră deja în Emiratele Arabe Unite.

Seres este deja în Europa, inclusiv în România

Seres are deja experiență în vânzarea de vehicule în Europa sub propriul nume. A livrat primele sale vehicule Seres 5 în Bergen, Norvegia, prin intermediul dealerului local Sandven AS, în iunie 2023.

Mașinile Seres se comercializează inclusiv în România, prin rețeaua SUV Cars.

Cu toate acestea, întrucât Huawei, partenerul principal al Seres în cadrul Aito, se confruntă cu restricții tot mai mari în Europa, intrarea pe piață cu noua marcă ar putea fi mai dificilă, scrie sursa citată.

Expansiunea în străinătate are loc pe fondul aprofundării cooperării dintre Huawei și Seres în cadrul proiectului Aito din China. Companiile au semnat un nou acord pe cinci ani pe 30 septembrie și au anunțat planuri de înființare a unei echipe comune dedicate proiectului Aito.

Un anunț anterior, din 15 septembrie, preciza că Seres va conduce operațiunile legate de produse, marketing, vânzări cu amănuntul și rețeaua de service a Aito, Huawei oferind suport.

Alianța HIMA

Aito rămâne cea mai puternică marcă din cadrul Alianței Harmony Intelligent Mobility (HIMA), condusă de Huawei.

Marca utilizează în vehiculele sale sistemul de conducere asistată ADS al Huawei și sistemul de infotainment cu cockpit digital HarmonyOS.

Livrările cumulate ale Aito au atins 1,2 milioane de vehicule pentru perioada 2021–octombrie 2026.

Alte mărci care fac parte din alianța HIMA sunt Stelato – realizată cu BAIC, Luxeed – fondată cu Chery, Maextro – construită cu JAC, în vreme ce marca Shangjie este în colaborare cu SAIC.

Adaptare la condițiile europene

Aito a mai declarat că își optimizează grupurile motopropulsoare și șasiul pentru condițiile rutiere europene. Compania adaptează, de asemenea, funcțiile de asistență la conducere și de parcare împreună cu partenerii, iar software-ul din habitaclu va suporta interacțiunea multilingvă.

Obiectivul său este obținerea unui rating de cinci stele în cadrul testelor Euro NCAP din 2026.

Aprovizionare cu piese de schimb

Conform prezentării, lansarea pe piața europeană va include aprovizionarea locală cu piese de schimb, echipe de servicii pentru clienți, servicii de diagnosticare a vehiculelor și servicii de mobilitate.

Aito a prezentat, de asemenea, cifre referitoare la flota sa existentă: vehiculele sale au parcurs în total peste 40 de miliarde de kilometri, 71% din această distanță fiind parcursă cu propulsie electrică.