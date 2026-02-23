Semnul rutier simplu care interzice accesul vehiculelor

Semnul, care are un contur roșu și un interior alb complet, indică interdicția absolută de acces pentru vehicule, conform Codului Rutier britanic citat de publicația Wales Online. Acest indicator marchează o zonă închisă traficului rutier, iar ignorarea sa constituie o încălcare a legii.

Semnulul de circulație i-a derutat pe mulți șoferi în Marea Britanie. El este utilizat frecvent în zone precum străzile din apropierea școlilor, zonele cu emisii reduse și drumurile rezervate autobuzelor, iar nerespectarea sa poate duce la amenzi mari și puncte de penalizare.

„Șoferii văd un cerc care are un contur roșu și un interior alb și cred că semnul este inactiv, șters sau se aplică doar vehiculelor motorizate. Dar accesarea acelor zone restricționate poate duce la o amendă imediată”, a explicat Mandy Roscoe, specialist în semnalizare la Carrick Signs, o companie care oferă soluții de semnalizare în Regatul Unit.

Amenzile sunt greu de contestat

Semnul se aplică tuturor vehiculelor motorizate, inclusiv: autoturisme, motociclete, furgonete și camioane. Conform Wales Online, în anumite cazuri, interdicția se extinde și la vehiculele trase de animale, deși plăcuțele locale pot indica excepții. Semnul este folosit pentru a restricționa accesul în zone pietonale, drumuri private, poduri sau trasee înguste și pe „drumuri liniștite”.

Spre deosebire de alte semne care includ simboluri, cum ar fi imaginea unui autovehicul sau motocicletă, acest semn rămâne gol pentru a semnala că interdicția se aplică tuturor categoriilor de vehicule. În cazul ignorării semnului, sancțiunile pot fi semnificative. Amenzile variază de la 60 la 130 de lire sterline (350-750 lei n.r.), în funcție de autoritatea locală. Acestea sunt adesea aplicate prin tehnologii de supraveghere și monitorizare video, ceea ce face dificilă contestarea lor.

Pentru a evita costurile neprevăzute, Mandy Roscoe recomandă șoferilor din Marea Britanie să urmeze trei măsuri simple:

– Considerați orice cerc roșu cu interior alb (fără pictogramă) ca „fără vehicule în orice moment”, dacă nu există o excepție clară indicată;

– Verificați plăcuțele suplimentare amplasate sub semn pentru informații despre intervalele de timp sau categoriile de vehicule permise;

– În condiții de lumină slabă sau vreme rea, reduceți viteza la intersecții și intrări pentru a avea mai mult timp să citiți corect semnalizarea înainte de a continua.

Echivalentul indicatorului rutier din Marea Britanie în România

În România acest semn este reprezentat de un indicator aproape identic cu cel din Marea Britanie, care are semnificația oficială „Circulația interzisă în ambele sensuri”. Conform Codului rutier din România, niciun vehicul (nici măcar bicicletele, teoretic, dacă nu există panouri adiționale) nu are voie să intre pe acea porțiune de drum. De obicei, îl găsești pe străzi pietonale sau zone aflate sub observație specială.

Acest indicator poate fi însoțit si de un panou adițional pe care sunt precizate categoriile de autovehicule exceptate sau de un panou adițional „Cu excepția riveranilor”.

Sancțiunea pentru ignorarea indicatorului „Circulația interzisă în ambele sensuri” este prevăzută în Codul Rutier sub forma unei amenzi din clasa I de sancțiuni. Aceasta presupune aplicarea a 2 sau 3 puncte-amendă, ceea ce înseamnă o sumă cuprinsă între 330 și 495 lei. Totodată, pe lângă amenda propriu-zisă, șoferul primește și 2 puncte de penalizare pe permisul de conducere.

Este important de știut că poți achita doar jumătate din minimul amenzii, adică 165 lei, dacă plata se face în termen de cel mult 15 zile de la data primirii procesului-verbal. Această regulă se aplică doar dacă fapta nu a dus la producerea unui accident rutier sau dacă nu a fost însoțită de alte abateri mai grave care ar putea duce la suspendarea dreptului de a conduce.

Dacă semnul este însoțit de panouri adiționale care menționează excepții precum accesul rezidenților sau aprovizionarea, posesorii acelor drepturi nu pot fi sancționați dacă dovedesc calitatea respectivă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE