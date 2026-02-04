Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara precizează că acest indicator îi atenționează pe șoferi și pasageri că telefoanele mobile se pot conecta automat la rețelele din Serbia, generând costuri suplimentare.

„Pe mai multe drumuri naționale din județul Timiș, la granița cu Serbia, au fost montate indicatoare de avertizare privind riscul de roaming involuntar, un fenomen care poate genera costuri suplimentare fără ca utilizatorii să părăsească efectiv teritoriul României. Aceste panouri îi atenționează pe șoferi și pasageri că telefoanele mobile se pot conecta automat la rețelele din Serbia, mai ales în zonele unde semnalul este mai puternic peste graniță decât cel al operatorilor români”, transmite DRDP Timișoara.

Aceștia oferă și câteva recomandări pentru persoanele care întâlnesc acest indicator în trafic.

„Recomandarea este simplă: verificarea setărilor telefonului, dezactivarea roaming-ului de date sau selectarea manuală a rețelei, pentru a evita surprizele neplăcute pe factura de telefon”, potrivit sursei citate.

Indicatoarele au fost deja amplasate sau sunt în curs de amplasare pe următoarele drumuri naționale din apropierea frontierei, respectiv: DN 6 Cenad – Sânnicolau Mare, DN 57 Gherman – Jamu Mare – Lățunaș, DN 59A Jimbolia – Cărpiniș, DN 59B Cărpiniș – Iohanisfeld, DN 59C Sânnicolau Mare – Jimbolia, DN 59D Foeni, DN 59E Lunga, DN 59F Dudeștii Vechi – Sânnicolau Mare și DN 59G Dudeștii Vechi – Beba Veche.

