Deși nu este stat membru al Uniunii Europene, Serbia a început negocierile de aderare încă din 2014, statut care îi oferă dreptul de a accesa fonduri și granturi destinate sprijinirii reformelor interne.

Motivele de îngrijorare ale Comisiei Europene

O eventuală decizie de blocare a plăților ar tensiona și mai mult procesul de extindere a UE, mai ales într-un context în care state precum Ucraina și Muntenegru accelerează eforturile de integrare, iar țări cu greutate, precum Franța, recomandă prudență.

Marta Kos, comisarul european pentru extindere, a detaliat motivele care au declanșat alerta la Bruxelles.

„ Suntem din ce în ce mai îngrijorați de ceea ce se întâmplă în Serbia. De la legile care subminează independența sistemului judiciar, la reprimarea protestatarilor și frecventa interferență în activitatea mass-media independente” , a declarat Marta Kos, comisarul european pentru extindere.

Ea a adăugat că, în prezent, Comisia evaluează dacă țara îndeplinește în continuare condițiile pentru „plăți în cadrul instrumentelor financiare ale UE”.

Potrivit „Politico”, patru oficiali europeni implicați în procesul de extindere au confirmat, sub protecția anonimatului, că presiunea internă pentru blocarea acestor fonduri a crescut semnificativ în ultimele săptămâni.

„În calitate de țară candidată, ne așteptăm, de asemenea, ca Serbia să ne fie alături în politica externă și să se alinieze mai mult la opiniile noastre””, a precizat Marta Kos, adăugând că Executivul comunitar evaluează în prezent dacă Belgradul mai îndeplinește condițiile pentru a primi banii europeni.

Răspunsul Belgradului

În ciuda avertismentelor venite de la Bruxelles, Danijel Apostolović, ambasadorul Serbiei la UE și principalul negociator, și-a exprimat convingerea că nu se va ajunge la tăierea fondurilor.

Acesta a dat asigurări că țara sa este angrenată în discuții aprofundate cu Comisia și că „nu renunță la obiectivul de a deveni membru cu drepturi depline al UE”.

Pe de altă parte, președintele sârb Aleksandar Vučić a comentat presiunile occidentale – în special cele legate de refuzul de a sancționa Rusia și de a recunoaște independența Kosovo – apelând la o ironie.

„În ciuda faptului că multe lucruri nu sunt în favoarea noastră și Kosovo nu a fost recunoscut, Serbia nu are nicio sancțiune împotriva sa. Și nici măcar nu am impus sancțiuni Rusiei. Dacă am fi făcut-o, aș fi campionul democrației, câștigătorul a zeci de premii, iar odată cu recunoașterea Kosovo, chiar al Premiului Nobel”, a transmis Aleksandar Vučić.

