Sfânta Lumină de la Ierusalim a ajuns în România: „Este semnul că iubirea lui Dumnezeu nu moare niciodată”

Salonul oficial al Aeroportului Internațional „Henri Coandă” din București a devenit, ca în fiecare an, în Sâmbăta Mare, neîncăpător. Zeci de preoți din București, dar și din țară, au venit pentru a primi și în acest an Sfânta Lumină de la Ierusalim.

Tradiția aducerii Sfintei Lumini de la Ierusalim, inaugurată în anul 2009 de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, a continuat și în acest an, în ciuda conflictului puternic din Orientul Mijlociu și al tensiunilor din zonă.

„Sfânta Lumină aprinde nu doar lumânările, ci și inimile celor credincioși! Este semnul că iubirea lui Dumnezeu nu moare niciodată”, a fost mesajul transmis de unul dintre preoți.

Sfânta Lumină a fost adusă într-o candelă specială, de argint

Conform celor de la Patriarhia Română, candela care a adus Sfânta Lumină în România a fost realizată în atelierul de obiecte bisericeşti al Patriarhiei şi este folosită în fiecare an la transportarea flăcării de la Sfântul Mormânt la Bucureşti.

Candela are 35 de centimetri, finisată cu argint și pe fiecare parte superioară are gravat câte un însemn special. Vorbim de mormântul lui Iisus Hristos, crucea și stema Patriarhiei Române, cu cei doi îngeri și cu inscripția „Paște oile mele”.

„Sărbătoarea Învierii ne cheamă să arătăm bucurie şi pace”

„Hristos a înviat!” s-a auzit pentru prima oară în România în acest an, în momentul în care părintele arhimandrit Ioan Meiu, Superiorul Așezămintelor Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, a adus candela cu Sfânta Lumină la București, după un zbor charter de la Tel Aviv.

„Sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos ne cheamă să arătăm bucurie şi pace, iubire fraternă şi faptă bună în jurul nostru, în familie şi în societate. Să-i ajutăm pe cei săraci şi singuri, să ne rugăm pentru cei suferinzi, dar şi pentru românii aflaţi printre străini! În mod deosebit, să ne rugăm pentru pace şi înţelegere între popoare!”, a fost mesajul pe care Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l-a transmis.

Sfânta Lumină a fost primită la Mormântul Învierii Domnului din Ierusalim la ora 14:13.

„Aducerea și oferirea Sfintei Lumini, un puternic simbol al comuniunii”

Ca de fiecare dată din 2009 încoace, și în acest an primirea Sfintei Lumini a avut loc cu emoție, aceasta fiind oferită delegaților tuturor eparhiilor Patriarhiei Române, veniți să ducă darul în comunitățile din întreaga țară.

„Aducerea și oferirea Sfintei Lumini de la Ierusalim tuturor lăcașurilor de cult din cuprinsul Patriarhiei Române reprezintă un puternic simbol al comuniunii și unității ecleziale, precum și o expresie a bucuriei pascale prilejuite de marele praznic al Învierii Domnului Iisus Hristos”, a fost mesajul pe care oficialii Bisericii Ortodoxe l-au transmis.

„Lumina nu se împarte, ci se înmulțește în fiecare suflet care o primește. Mai mult este începutul unei noi vieți pentru fiecare suflet”, a transmis un preot prezent la aeroport.

Sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos sau Sfintele Paşti este cea mai mare sărbătoare a Bisericii. Învierea lui Hristos nu este revenirea la viaţa umană pământească, amestecată cu suferinţa şi cu frica de moarte, ci este intrarea omului într-o altă viaţă, în viaţa cerească veşnică

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel:

Emoții cu aducerea Sfintei Lumini la București

Anul acesta au fost emoții mari în ceea ce privește aducerea Luminii la București, ținând cont de situația geopolitică actuală, marcată de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu.

A existat inclusiv o variantă de rezervă, dacă avionul delegației României nu putea să aducă Sfânta Lumină în România. Oferirea credincioșilor a Luminii aduse de la Ierusalim în anul 2025. Aceasta a fost păstrată neîntrerupt aprinsă într-o candelă specială, în mod preventiv, la Catedrala Patriarhală.

Sfânta Lumină de la Ierusalim a ajuns în România: „Este semnul că iubirea lui Dumnezeu nu moare niciodată”

„Am avut emoții mari, dar cu ajutorul Bunului Dumnezeu și anul acesta le vom oferi credincioșilor Sfânta Lumină adusă de părintele arhimandrit Ioan Meiu, de la Ierusalim”, a fost mesajul unui preot prezent la aeroport.

Culoar special de zbor pentru delegația României

Părintele arhimandrit Ioan Meiu a explicat, într-o declarație pentru basilica.ro, că delegația română a primit aprobările necesare pentru a aduce Lumina Sfântă în țară cu câteva zile înainte.

„Datorită intervenției Ambasadei României în Israel, am primit și noi un culoar de zbor din partea Ministerului de Externe israelian, de pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv, în Sâmbăta Mare. Cu ajutorul Lui Dumnezeu, vom veni cu o cursă specială de la Tel Aviv, la București, cu Sfânta Lumină”, a spus acesta.

Sfânta Lumină de la Ierusalim a ajuns în România: „Este semnul că iubirea lui Dumnezeu nu moare niciodată”

După ce a ajuns în țară, Sfânta Lumină a fost redistribuită de către reprezentanți din toate eparhiile în parohiile Patriarhiei din România și Republica Moldova. „În tăcerea nopții de Paște, lumina vorbește mai puternic decât orice cuvânt”, a transmis un preot.

Apoi, o mașină specială a plecat la Catedrala Patriarhală cu Sfânta Lumină, care va fi oferită Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Situație tensionată în Israel și Orientul Mijlociu

Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim a fost redeschisă după 40 de zile de restricții impuse în contextul conflictului din Orientul Mijlociu. Mai mult au fost redeschise și alte locuri sfinte importante, între care Zidul Plângerii și Muntele Templului, în condiții de securitate sporită.

Conform site-ului basilica.ro, „Comandantul districtului Ierusalim a dispus o mobilizare operațională sporită, în cadrul căreia sute de polițiști, luptători ai Poliției de Frontieră și voluntari au acționat, cu scopul de a permite tuturor credincioșilor și vizitatorilor să ajungă în siguranță și să își exercite libertatea de cult, cu respectarea strictă a ordinii și siguranței publice”.

Gestul uluitor făcut de Ana-Maria Lucescu, soția lui Răzvan Lucescu, a atras privirile tuturor. Ce s-a întâmplat în urmă cu câteva minute, în drum spre cimitir
Viva.ro
Gestul uluitor făcut de Ana-Maria Lucescu, soția lui Răzvan Lucescu, a atras privirile tuturor. Ce s-a întâmplat în urmă cu câteva minute, în drum spre cimitir
Cu lacrimile pe obraji, Răzvan Lucescu și-a luat adio de la tatăl lui, Mircea Lucescu, cu un mesaj care le-a dat fiori reci tuturor celor prezenți la înmormântare. „Nu și-a putut stăpâni emoțiile”
Unica.ro
Cu lacrimile pe obraji, Răzvan Lucescu și-a luat adio de la tatăl lui, Mircea Lucescu, cu un mesaj care le-a dat fiori reci tuturor celor prezenți la înmormântare. „Nu și-a putut stăpâni emoțiile”
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Elle.ro
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
gsp
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
GSP.RO
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.RO
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Parteneri
12 aprilie, ziua de care se temea clarvăzătoarea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026. Un punct de cotitură pentru întreaga lume
Libertateapentrufemei.ro
12 aprilie, ziua de care se temea clarvăzătoarea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026. Un punct de cotitură pentru întreaga lume
George Copos și noua soție, în lacrimi la funeraliile lui Mircea Lucescu. Cine este femeia cu 26 de ani mai tânără, care l-a făcut iar tătic pe omul de afaceri. Care e povestea lor, ascunsă atâția ani
Avantaje.ro
George Copos și noua soție, în lacrimi la funeraliile lui Mircea Lucescu. Cine este femeia cu 26 de ani mai tânără, care l-a făcut iar tătic pe omul de afaceri. Care e povestea lor, ascunsă atâția ani
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Mihaela Rădulescu a deschis „arhiva secretă”! Ca răspuns pentru cei care i-au contestat relația cu Felix, a publicat 23 de fotografii de colecție din timpul relației lor
Tvmania.ro
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Mihaela Rădulescu a deschis „arhiva secretă”! Ca răspuns pentru cei care i-au contestat relația cu Felix, a publicat 23 de fotografii de colecție din timpul relației lor

Alte știri

Paștele oamenilor lăsați în voia lui Dumnezeu. Despre Înviere cu oamenii străzii din București
Reportaj
Știri România 19:35
Paștele oamenilor lăsați în voia lui Dumnezeu. Despre Înviere cu oamenii străzii din București
Lumina Sfântă a aterizat pe Otopeni, la capela aeroportului, locul unde se aprinde prima candelă din România adusă de la Ierusalim
Știri România 19:08
Lumina Sfântă a aterizat pe Otopeni, la capela aeroportului, locul unde se aprinde prima candelă din România adusă de la Ierusalim
Parteneri
Viktor Orbán ar putea cere anularea alegerilor, în cazul unei victorii a opoziției. Analist român din Marea Britanie: „S-ar putea inspira de la noi”
Adevarul.ro
Viktor Orbán ar putea cere anularea alegerilor, în cazul unei victorii a opoziției. Analist român din Marea Britanie: „S-ar putea inspira de la noi”
Super campioana olimpică, alintată ”Peștișorul de aur”, care a înfuriat o țară întreagă. Cum a pedepsit-o Volodimir Zelenski
Fanatik.ro
Super campioana olimpică, alintată ”Peștișorul de aur”, care a înfuriat o țară întreagă. Cum a pedepsit-o Volodimir Zelenski
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Elle.ro
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Salvarea de urgență la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat în urmă cu doar câteva momente
Viva.ro
Salvarea de urgență la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat în urmă cu doar câteva momente

Monden

Cadoul de despărțire de 60 de milioane de dolari pe care Ben Affleck i l-a oferit fostei soții, Jennifer Lopez
Stiri Mondene 17:10
Cadoul de despărțire de 60 de milioane de dolari pe care Ben Affleck i l-a oferit fostei soții, Jennifer Lopez
Ce să mănânci ca să nu te îngrași de Paște. Trucul simplu dezvăluit de Carmen Brumă: „Este o bogăție din punct de vedere nutritiv”
Stiri Mondene 16:05
Ce să mănânci ca să nu te îngrași de Paște. Trucul simplu dezvăluit de Carmen Brumă: „Este o bogăție din punct de vedere nutritiv”
Parteneri
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
TVMania.ro
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
Meniu de Paște după gratii cu 9 lei pe zi. Ce primesc deținuții în ziua de Înviere
ObservatorNews.ro
Meniu de Paște după gratii cu 9 lei pe zi. Ce primesc deținuții în ziua de Înviere
Ultima Oră! A venit Salvarea la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat
Libertateapentrufemei.ro
Ultima Oră! A venit Salvarea la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat
Parteneri
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.ro
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Parteneri
Cât timp ar dura să citești cele mai celebre cărți din ultimii 1000 de ani? Lista completă cu cele 500 de opere literare considerate comori ale umanității
Mediafax.ro
Cât timp ar dura să citești cele mai celebre cărți din ultimii 1000 de ani? Lista completă cu cele 500 de opere literare considerate comori ale umanității
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
StirileKanalD.ro
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
Mircea Lucescu este condus pe ultimul drum în Vinerea Mare. Semnificația profundă a zilei în care creștinii își plâng Mântuitorul
Wowbiz.ro
Mircea Lucescu este condus pe ultimul drum în Vinerea Mare. Semnificația profundă a zilei în care creștinii își plâng Mântuitorul
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Valentin Sanfira a vrut ca toată lumea să afle de la el! Mesajul emoționant transmis în mediul online: „Nu se poate nărui cu vorbe goale…”
Wowbiz.ro
Valentin Sanfira a vrut ca toată lumea să afle de la el! Mesajul emoționant transmis în mediul online: „Nu se poate nărui cu vorbe goale…”
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Redactia.ro
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Ninge în Joia Mare! Județele din România în care s-a așternut deja „zăpada mieilor”
KanalD.ro
Ninge în Joia Mare! Județele din România în care s-a așternut deja „zăpada mieilor”

Politic

Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Politică 09 apr.
Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Ce a cerut Nicușor Dan la 3 ani de când Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în dosarul vaccinurilor, dar totul este blocat în justiție
Politică 08 apr.
Ce a cerut Nicușor Dan la 3 ani de când Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în dosarul vaccinurilor, dar totul este blocat în justiție
Parteneri
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
ZiaruldeIasi.ro
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Ce gest a făcut Gigi Becali pentru fata unei artiste care a iubit Rapidul. Patronul FCSB a ajutat-o 8 ani de zile pe fiica Andei Călugăreanu
Fanatik.ro
Ce gest a făcut Gigi Becali pentru fata unei artiste care a iubit Rapidul. Patronul FCSB a ajutat-o 8 ani de zile pe fiica Andei Călugăreanu
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit