Sfânta Lumină de la Ierusalim a ajuns în România: „Este semnul că iubirea lui Dumnezeu nu moare niciodată”

Salonul oficial al Aeroportului Internațional „Henri Coandă” din București a devenit, ca în fiecare an, în Sâmbăta Mare, neîncăpător. Zeci de preoți din București, dar și din țară, au venit pentru a primi și în acest an Sfânta Lumină de la Ierusalim.

Tradiția aducerii Sfintei Lumini de la Ierusalim, inaugurată în anul 2009 de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, a continuat și în acest an, în ciuda conflictului puternic din Orientul Mijlociu și al tensiunilor din zonă.

„Sfânta Lumină aprinde nu doar lumânările, ci și inimile celor credincioși! Este semnul că iubirea lui Dumnezeu nu moare niciodată”, a fost mesajul transmis de unul dintre preoți.

Sfânta Lumină a fost adusă într-o candelă specială, de argint

Conform celor de la Patriarhia Română, candela care a adus Sfânta Lumină în România a fost realizată în atelierul de obiecte bisericeşti al Patriarhiei şi este folosită în fiecare an la transportarea flăcării de la Sfântul Mormânt la Bucureşti.

Candela are 35 de centimetri, finisată cu argint și pe fiecare parte superioară are gravat câte un însemn special. Vorbim de mormântul lui Iisus Hristos, crucea și stema Patriarhiei Române, cu cei doi îngeri și cu inscripția „Paște oile mele”.

„Sărbătoarea Învierii ne cheamă să arătăm bucurie şi pace”

„Hristos a înviat!” s-a auzit pentru prima oară în România în acest an, în momentul în care părintele arhimandrit Ioan Meiu, Superiorul Așezămintelor Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, a adus candela cu Sfânta Lumină la București, după un zbor charter de la Tel Aviv.

„Sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos ne cheamă să arătăm bucurie şi pace, iubire fraternă şi faptă bună în jurul nostru, în familie şi în societate. Să-i ajutăm pe cei săraci şi singuri, să ne rugăm pentru cei suferinzi, dar şi pentru românii aflaţi printre străini! În mod deosebit, să ne rugăm pentru pace şi înţelegere între popoare!”, a fost mesajul pe care Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l-a transmis.

Sfânta Lumină a fost primită la Mormântul Învierii Domnului din Ierusalim la ora 14:13.

„Aducerea și oferirea Sfintei Lumini, un puternic simbol al comuniunii”

Ca de fiecare dată din 2009 încoace, și în acest an primirea Sfintei Lumini a avut loc cu emoție, aceasta fiind oferită delegaților tuturor eparhiilor Patriarhiei Române, veniți să ducă darul în comunitățile din întreaga țară.

„Aducerea și oferirea Sfintei Lumini de la Ierusalim tuturor lăcașurilor de cult din cuprinsul Patriarhiei Române reprezintă un puternic simbol al comuniunii și unității ecleziale, precum și o expresie a bucuriei pascale prilejuite de marele praznic al Învierii Domnului Iisus Hristos”, a fost mesajul pe care oficialii Bisericii Ortodoxe l-au transmis.

„Lumina nu se împarte, ci se înmulțește în fiecare suflet care o primește. Mai mult este începutul unei noi vieți pentru fiecare suflet”, a transmis un preot prezent la aeroport.

Sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos sau Sfintele Paşti este cea mai mare sărbătoare a Bisericii. Învierea lui Hristos nu este revenirea la viaţa umană pământească, amestecată cu suferinţa şi cu frica de moarte, ci este intrarea omului într-o altă viaţă, în viaţa cerească veşnică Preafericitul Părinte Patriarh Daniel:

Emoții cu aducerea Sfintei Lumini la București

Anul acesta au fost emoții mari în ceea ce privește aducerea Luminii la București, ținând cont de situația geopolitică actuală, marcată de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu.

A existat inclusiv o variantă de rezervă, dacă avionul delegației României nu putea să aducă Sfânta Lumină în România. Oferirea credincioșilor a Luminii aduse de la Ierusalim în anul 2025. Aceasta a fost păstrată neîntrerupt aprinsă într-o candelă specială, în mod preventiv, la Catedrala Patriarhală.

„Am avut emoții mari, dar cu ajutorul Bunului Dumnezeu și anul acesta le vom oferi credincioșilor Sfânta Lumină adusă de părintele arhimandrit Ioan Meiu, de la Ierusalim”, a fost mesajul unui preot prezent la aeroport.

Culoar special de zbor pentru delegația României

Părintele arhimandrit Ioan Meiu a explicat, într-o declarație pentru basilica.ro, că delegația română a primit aprobările necesare pentru a aduce Lumina Sfântă în țară cu câteva zile înainte.

„Datorită intervenției Ambasadei României în Israel, am primit și noi un culoar de zbor din partea Ministerului de Externe israelian, de pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv, în Sâmbăta Mare. Cu ajutorul Lui Dumnezeu, vom veni cu o cursă specială de la Tel Aviv, la București, cu Sfânta Lumină”, a spus acesta.

După ce a ajuns în țară, Sfânta Lumină a fost redistribuită de către reprezentanți din toate eparhiile în parohiile Patriarhiei din România și Republica Moldova. „În tăcerea nopții de Paște, lumina vorbește mai puternic decât orice cuvânt”, a transmis un preot.

Apoi, o mașină specială a plecat la Catedrala Patriarhală cu Sfânta Lumină, care va fi oferită Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Situație tensionată în Israel și Orientul Mijlociu

Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim a fost redeschisă după 40 de zile de restricții impuse în contextul conflictului din Orientul Mijlociu. Mai mult au fost redeschise și alte locuri sfinte importante, între care Zidul Plângerii și Muntele Templului, în condiții de securitate sporită.

Conform site-ului basilica.ro, „Comandantul districtului Ierusalim a dispus o mobilizare operațională sporită, în cadrul căreia sute de polițiști, luptători ai Poliției de Frontieră și voluntari au acționat, cu scopul de a permite tuturor credincioșilor și vizitatorilor să ajungă în siguranță și să își exercite libertatea de cult, cu respectarea strictă a ordinii și siguranței publice”.