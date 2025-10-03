Mai exact, Shein va deschide primele sale magazine fizice în Franța, potrivit News.

Decizia vine în urma unui acord cu Société des Grands Magasins (SGM) și marchează o schimbare semnificativă în modelul de afaceri al gigantului chinez, cunoscut până acum exclusiv pentru vânzările online.

Primele locații vor fi deschise în spații din cadrul BHV, în centrul Parisului, dar și în Galeries Lafayette din cinci orașe: Dijon, Grenoble, Reims, Limoges și Angers. Până acum, Shein a testat piața doar prin magazine pop-up temporare.

Frédéric Merlin, președintele SGM, consideră că mutarea va atrage un public nou: „Un client ar putea cumpăra într-o zi atât un articol Shein, cât şi o geantă de lux.”

Însă planurile Shein nu sunt privite cu ochi buni de toți partenerii.

Grupul Galeries Lafayette a transmis că se opune inițiativei și intenționează să o blocheze, deoarece o consideră o încălcare a contractului de franciză.

„Nu suntem de acord cu această decizie, având în vedere poziţionarea şi practicile acestui brand de ultra fast fashion, aflat în contradicţie cu oferta şi valorile noastre.”, au transmis Galeriile Lafayette.

Critici au venit și din partea Federației Franceze de Pret-a-Porter, care acuză Shein că „după ce a distrus zeci de branduri franceze, vrea să inunde şi mai masiv piaţa noastră cu produse de unică folosinţă.”

Recomandări Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

Deschiderea magazinelor fizice vine într-un moment sensibil, în care Franța și alte state europene discută reglementări mai stricte pentru moda rapidă.

Între timp, UE pregătește eliminarea scutirilor vamale pentru coletele cu valoare mică din China.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE