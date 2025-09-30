Declarația a fost făcută de Cosmin Neculiță, șef serviciu Antifraudă, potrivit News.

ANAF colectează datele prin formularul 395, depus lunar de firmele de curierat. Acesta include doar expedițiile efectuate cu plata ramburs în numerar, direct la livrare.

„Dimensiunea faţă de anul trecut nu o văd prea mult crescută, tocmai din cauza jucătorilor din Asia, unde aceste expediţii se realizează prin plăţi electronice şi expediţiile nu sunt raportabile în acest formular”, a explicat Cosmin Neculiță.

Până în iulie 2025, valoarea rambursurilor încasate a fost de 18,5 miliarde de lei, comparativ cu 31 miliarde de lei pentru întreg anul 2024. În privința volumelor, s-au raportat 69 de milioane de expediții, față de 111 milioane în 2024.

O schimbare majoră ar apărea dacă Temu și Shein ar decide să introducă plata ramburs în numerar.

„Vom avea o creştere dacă ştirile pe care le tot vedem cum că Temu, Shein şi alţii, principalii concurenţi ai platformelor din România, vor implementa plata ramburs cu numerar la momentul livrării, se confirmă. Atunci vom avea o creştere exponenţială, pentru că aceste expediţii din totalul expediţiilor sunt foarte mari. Dar, în momentul de faţă, se realizează strict prin instrumente bancare, ceea ce nu le cataloghează drept raportabile”, a adăugat Neculiță.

Recomandări Proiect minier american în România: începe explorarea geologică la Budureasa – Bihor, cel mai mare zăcământ de magneziu din Europa

Astfel, intrarea celor doi giganți din China pe segmentul ramburs ar putea reseta echilibrul actual al pieței de curierat din România și ar genera un val de tranzacții suplimentare monitorizate de ANAF.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE