Piteştiul devine, în perioada 17-26 aprilie 2026, capitala florilor, găzduind cea de-a 49-a ediţie a Simfoniei Lalelelor.

Evenimentul, desfăşurat în Parcul Lunca Argeşului, atrage mii de turişti cu o ofertă bogată de concerte, spectacole, evenimente culturale şi competiţii sportive. Ediția din 2026 este ediția cu numărul 49 și va dura 10 zile.

Programul pentru prima zi la Simfonia Lalelelor 2026

Simfonia Lalelelor începe vineri, 17 aprilie, cu o „Paradă a Florilor”, între orele 12.30 şi 13.30, pe strada pietonală din centrul oraşului. Aproximativ 1.800 de copii şi tineri din 51 de şcoli şi instituţii culturale vor transforma zona într-o „grădină vie”, aducând un omagiu naturii şi creativităţii.

Prima zi de festival se încheie cu spectacole susţinute de orchestra Filarmonicii Piteşti şi de Teatrul Alexandru Davila, urmate de un concert al trupei Cargo.

Ce concerte au loc în a doua și a treia zi la Simfonia Lalelelor 2026

Sâmbătă, publicul se va bucura de cursuri de dans, spectacole şi recitaluri ale artiştilor Nicole Cherry şi Rareş, iar duminică, atmosfera va fi animată de Crosul Lalelelor, o paradă de maşini de epocă, piese de teatru pentru copii şi un concert al tarafului Cleante.

Un punct de atracţie al festivalului este competiţia de înot organizată în bazinul olimpic din Piteşti, unde tineri sportivi începând de la vârsta de 6 ani vor concura sâmbătă şi duminică, demonstrându-şi talentul în faţa publicului.

Simfonia Lalelelor, eveniment-emblemă al oraşului Piteşti, continuă să celebreze frumuseţea naturii şi creativitatea umană, oferind o experienţă de neuitat locuitorilor şi vizitatorilor până pe 26 aprilie.

Cum a început istoria Simfoniei Lalelelor la Pitești

Totul a început pe 27 noiembrie 1972, când 3.000 de bulbi de lalele au fost plantați în centrul Piteștiului. Succesul lor floristic din primăvara următoare a transformat orașul în „Olanda României”. Ideea unei expoziții naționale a apărut în 1977, la inițiativa dr. ing. Ilarie Isac, fiind susținută de specialiști precum Gh. Pacea și primarul Valeriu Nicolescu.

Prima ediție a avut loc în mai 1978, marcând o premieră națională prin îmbinarea expoziției de flori cu simpozioane științifice. De-a lungul deceniilor, manifestarea s-a extins constant:

În anii 80 s-au consolidat edițiile jubiliare, au apărut „Parada Florilor” și concursuri de dans, iar numărul de bulbi a depășit 160.000.

După 1990, organizarea a trecut exclusiv la Primărie, expoziția mutându-se adesea la Casa Cărții. Sub mandatul primarului Tudor Pendiuc, s-au reluat achizițiile masive de bulbi din Olanda.

În anii 2000, evenimentul a căpătat o dimensiune diplomatică, fiind vizitat de numeroși ambasadori și delegații străine, și a inclus elemente spectaculoase precum „bombardamentele cu flori” din avioane.

Până în 2007, Piteștiul a cultivat peste 128 de soiuri de lalele, devenind un model de urbanism peisager care a inspirat festivaluri similare în toată România.

