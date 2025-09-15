Protest al sindicaliștilor din administrația publică în București

Sindicaliștii din administrația publică se pregătesc pentru un protest de amploare în București, nemulțumiți de măsurile anunțate de Guvern. Potrivit News.ro, aceștia consideră că deciziile Executivului vor duce la un blocaj generalizat în sector.

Protestatarii se vor aduna luni, 10 aprilie, în Piața Victoriei, începând cu ora 10.00. Ei vor rămâne acolo până la ora 13.00, după care vor porni într-un marș spre Palatul Parlamentului. Sindicaliștii amenință cu greva generală dacă măsurile vor fi adoptate.

„În cazul în care prim-ministrul nu va renunța la politicile adoptate «din pix» și fără fundament real, protestele organizațiilor noastre vor continua și se vor radicaliza, culminând cu greva generală în sector”, au avertizat aceștia la începutul lunii.

Revendicările sindicaliștilor

Printre principalele cereri ale protestatarilor se numără:

Respectarea dreptului la muncă și stabilitate în funcția publică

Condiții de muncă decente

Dreptul la negociere colectivă

Eliminarea mandatelor temporare și a testărilor periodice pentru funcționarii publici

Respingerea modificărilor la Codul administrativ care încalcă dreptul constituțional la muncă

Sindicaliștii se opun creării forțate a „jumătății de funcționar public” pe posturi ocupate și cer analize reale de impact social și financiar înaintea oricărei reduceri de personal.

Programul protestului din București

Conform Sindicatului Național „Forța Legii”, programul protestului este următorul:

10.00-11.00: Adunarea participanților în Piața Victoriei

11.00-13.00: Adunare publică în Piața Victoriei

13.00-14.00: Marș spre Parcul Izvor

14.00-15.00: Staționare la Palatul Parlamentului (alveola Parc Izvor)

După ora 15.00: Defluirea participanților

Proteste anunțate în alte orașe din România

Mișcarea de protest nu se limitează doar la București. În Constanța și Galați, sindicaliști din diverse sectoare au ieșit deja în stradă. Aceștia reprezintă domenii precum Sănătate, Educație și Armată.

Protestatarii acuză Guvernul de nerespectarea legii dialogului social și de tăieri nejustificate de salarii și sporuri. De asemenea, ei reclamă neplata orelor suplimentare și suprataxarea pensionarilor.

În concluzie, protestul de luni din Capitală reprezintă un moment crucial în conflictul dintre sindicaliștii din administrația publică și Guvern. Rămâne de văzut dacă această acțiune va determina Executivul să-și reconsidere măsurile anunțate sau dacă situația va escalada spre o grevă generală în sector.

În urmă cu doar o săptămână, sindicaliștii din Educație au organizat un protest în București, în prima zi de școală. Acțiunea a inclus un miting în Piața Victoriei și un marș până la Palatul Cotroceni, exprimând nemulțumirea față de politicile guvernamentale în domeniul educației.

Ce presupune reforma în administrația publică

Reforma din administrația publică propusă pentru 2025 presupune în principal:

Reducerea semnificativă a numărului de angajați din administrația locală cu aproximativ 40-45%. Aceasta vizează eliminarea posturilor nejustificate raportat la populația deservită și la necesitățile reale ale unităților administrativ-teritoriale.

Reducerea cheltuielilor de personal este esențială deoarece multe primării nu-și pot acoperi aceste costuri din veniturile proprii, depinzând excesiv de fondurile de la bugetul de stat.

Reforma urmărește nu doar tăierea personalului, ci și creșterea eficienței administrației prin digitalizare, standardizarea volumului de muncă și redimensionarea corectă a posturilor.

În unele cazuri, dacă reducerea nu este suficientă sau fezabilă, se ia în calcul și reorganizarea administrativ-teritorială, inclusiv desființarea unor unități administrative mici și nerentabile.

Procesul de reformă este încă în negocieri politice, cu tensiuni între coaliție privind procentul de reducere și impactul asupra activității serviciilor publice. Date exacte privind personalul existent și criteriile de reducere sunt în curs de clarificare.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat necesitatea unei analize corecte și transparente pentru a stabili cine are personal în exces și că această reformă este vitală pentru sustenabilitatea administrației locale pe termen lung.