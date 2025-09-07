Sindicatele din educație, protest în București

Sindicatele din educație anunță un protest major în prima zi de școală, potrivit News.ro. Acțiunea include un miting în Piața Victoriei și un marș până la Palatul Cotroceni, exprimând nemulțumirea față de politicile guvernamentale în domeniul educației.

Protestul este organizat de trei federații sindicale importante: FSLI, „SPIRU HARET” și „ALMA MATER”. Acestea reprezintă angajații din învățământul preuniversitar și universitar.

Programul protestelor din prima zi de școală

Conform programului anunțat de sindicate protestul va începe în Piața Victoriei:

  • La ora 10.00 cu adunarea participanților în Piața Victoriei
  • Între orele 11.00 și 12.00 va avea loc pichetarea Guvernului României.
  • Între 12.00 și 13.30, protestatarii vor merge pe traseul Piața Victoriei – Bd. Nicolae Titulescu – Pasajul Basarab – Șos. Grozăvești, ajungând la Palatul Cotroceni
  • Între 13.30 și 14.30, pichetarea Palatului Cotroceni

Zonele în care protestează profesorii în București

Luni, în prima zi de școală, sindicaliștii din Educație vor protesta în Piața Victoriei, în prima parte a zilei. De la Guvern, aceștia vor porni spre Palatul Cotroceni.

Traseul profesorilor pentru mitingul din București, de la Piața Victoriei la Palatul Cotroceni va fi: Bd. Nicolae Titulescu – Pasajul Basarab – Șos. Grozăvești, până la Palatul Cotroceni.

Recomandări
Mesaj către ministrul Educației

Sindicatele au transmis un mesaj dur către ministrul Educației, Daniel David: „Domnule ministru, recunoașteți public că ați generat haos în învățământ și prezentați-vă demisia de onoare”.

Acestea acuză ministrul că nu a consultat sindicatele înainte de a implementa reformele controversate. Sindicaliștii susțin că măsurile luate au dus la creșterea numărului de elevi care învață în sistem simultan și la pierderea locurilor de muncă pentru mii de suplinitori calificați.

Organizatorii și-au cerut scuze public pentru eventualele blocaje rutiere cauzate de marș. Ei subliniază că această formă de protest este o ultimă soluție, după epuizarea altor căi de dialog. În același timp, sindicatele solicită asociațiilor civice și formațiunilor politice să nu se alăture protestului.

„Nu dorim și nu vom permite ca protestul legitim al angajaților din învățământ să fie instrumentalizat sau transformat într-o platformă pentru interese politice sau de altă natură”, au transmis sindicatele.

Apel către părinți și elevi

Sindicatele cer sprijinul părinților și elevilor în această acțiune de protest. Ele subliniază că lupta lor este și pentru viitorul tinerelor generații care se formează în sistemul educațional românesc.

Recomandări
„Vă rugăm să nu ne blamați pe noi pentru această decizie de a boicota prima zi de școală. De vină este Guvernul, care, prin măsurile luate, a arătat că nu-i pasă de NOI, de VOI, de ȘCOALA ROMÂNEASCĂ, de VIITORUL ACESTEI ȚĂRI”, transmit sindicatele.

Pe de altă parte, ministrul Educației a transmis un mesaj către părinții din România și îi îndeamnă pe aceștia să îi ducă luni pe copii la școală.

Lista județelor unde începe școala luni și unde situația este incertă

Noul an școlar începe oficial luni, 8 septembrie 2025. Având în vedere protestele anunțate deja în București, există unități de învățământ unde momentan nu se știe cum vor începe cursurile luni. La nivel național însă există și o listă a județelor unde începe sigur școala.

Județe unde începe școala normal, cu ore de curs:

  • Botoșani
  • Mehedinți
  • Constanța
  • Suceava
  • Buzău
  • Bacău (însă orele efective încep de marți, luni fiind pentru activități organizatorice)
  • Hunedoara
  • Vaslui
  • Iași
  • Maramureș
  • Vâlcea
  • Buzău
  • Vrancea

Județe unde elevii merg la școală, însă nu se țin ore în prima zi (8 septembrie):

  • Dolj (activități organizatorice în prima zi, ore încep de marți)
  • Gorj (elevii sunt prezenți, dar nu se fac ore)
  • Bacău (activități organizatorice luni, ore de marți)
Recomandări
Județe cu situația incertă sau parțială privind desfășurarea orelor la 8 septembrie:

  • Argeș (parțial, depinde de decizia de luni; luni se poate face numai organizare, ore de marți)
  • Alba (parțial, situația depinde de decizia de luni)
  • Satu Mare (se face dirigenție, dar decizia poate fi schimbată)
  • Sibiu (se încep orele normal, dar situația este în evaluare)
  • Mureș (prima zi cu activități festive sau dirigenție, alte școli au festivități și oferă manuale)
  • Arad (există Săptămâna Verde în mai multe școli)

Protestul anunțat de sindicatele din educație pentru prima zi de școală reprezintă o escaladare a tensiunilor dintre angajații din învățământ și Guvern. Acțiunea vine după săptămâni de pichetări și încercări de dialog, reflectând frustrarea acumulată în sectorul educațional.

