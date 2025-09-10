Primăria Sectorului 2 ar trebui să dea afară cei mai mulți angajați

Nu mai puțin de 25 din cele 40 de municipii reședință de județ ar trebui să dea afară din angajații lor atât pe simularea de reducere a posturilor totale cu 40%, cât și pe cea cu 45%. Numărul acestora e completat de primăriile a trei sectoare din București, plus Primăria generală.

Cei mai mulți angajați ar trebui să dea afară Primăria Sectorului 2 (condusă acum de Rareș Hopincă), adică 309 pe simularea cu reducere a schemei de personal cu 40%, iar 354 pe simularea cu 45%. Pe locul al doilea, Primăria Sectorului 6 (condusă de Ciprian Ciucu de la PNL), unde în funcție de procent, fie 219, fie 266 ar trebui să plece acasă. Podiumul este completat de Ploiești, cu 217 angajați care ar trebui să plece acasă, într-o instituție condusă de independentul Mihai Polițeanu.

Concedieri de peste 100 de persoane pe simularea de reducere a posturilor cu 40% mai sunt la Botoșani (150 de persoane, primar fiind social-democratul Cosmin Ionuț Andrei), Cluj-Napoca (135 de persoane, primar fiind liberalul Emil Boc), Târgu Jiu (116 persoane, primar fiind social-democratul Cristinel Romanescu), Deva (144 de persoane, primar fiind Lucian Rus), Baia Mare (151 de persoane, primar fiind Ioan Dăncuș de la PSD), Drobeta-Turnu Severin (147 de persoane, primar fiind Marius Screciu de la PSD).

Lista continua cu Târgu Mureș (187 de persoane, primar fiind Zoos Zoltan, independent), Suceava (178 de angajați, primar fiind Vasile Rîmbu), Timișoara (138 de angajați, primar fiind președintele USR, Dominic Fritz), Pitești (202 angajați, primar fiind social-democratul Cristian Gentea) și Galați (132 de persoane, primar fiind Ionuț Pucheanu de la PSD). Dacă s-ar schimba procentul pentru reducerea posturilor, adică să fie 45%, inclusiv la Primăria Capitalei ar trebui să plece 233 de angajați aflați pe post.

Pe de altă parte, printre cei care au reușit să se gospodărească foarte bine și să aibă un deficit de sute de persoane sunt Bacăul (care pe formula cu reducere de 40% a posturilor tot mai poate să-și angajeze 167 de persoane), Tulcea (care ar mai putea să angajeze încă 194 persoane și pe reducerea cu 40% a posturilor) Brăila (ar mai putea să angajeze încă 174 de persoane pe simularea de reducere a organigramei cu 40%), și Târgoviște (deficit de 103 angajați).

Banii economisiți să se întoarcă la primării

Libertatea a discutat cu doi primari, unul care nu are deloc povara concedierilor iminente, dar și cu un edil care se confruntă cu măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan.

Lucian Stanciu-Viziteu e la al doilea mandat de primar la municipiului Bacău și e printre cei care pot sta liniștiți la capitolul impunerii de concedieri. Deși ferit de această problemă, Viziteu a fost critic față de atitudinea celor de la centru: „Cine se distrează trebuie să achite nota de plată. Deficitul acesta nu a fost creat din cauza primăriilor și nu ele ar trebui să plătească această factură. Înțeleg că o altă soluție nu e.

Lucian Stanciu-Viziteu, primar Bacău. Foto Facebook

Dar dacă este să existe pe viitor o reducere de personal (n.r. – în administrația publică locală), să fie una cel puțin la fel de mare la nivelul aparatului central. Mai mult, banii care sunt economisiți prin aceste reduceri de personal la primării, aceștia să rămână primăriilor pentru a putea să-și continue investițiile și să funcționeze. Pentru că dacă sunt reduceri, iar banii aferenți acelor fonduri salariale sunt reținuți la Guvern, aceasta e o problemă gravă: lăsăm și primăriile fără personal și fără banii aferenți.

Într-adevăr, primăriile trebuie să devină mai eficiente, mai puțin personal să ofere servicii publice bune și din banii economisiți să poată să facă investiții”, a precizat Stanciu-Viziteu, unul dintre puținii primari de orașe mai mari ai USR. De fapt, USR are doar trei edili de orașe mai mari, Dominic Fritz la Timișoara, Lucian Stanciu-Viziteu la Bacău și Elena Lasconi la Câmpulung Muscel (un oraș care nu e și municipiu reședință de județ).

Primarul Bacăului a și explicat de ce unii edili, printre care și colegul Dominic Fritz, se găsesc în situația de a avea prea mulți oameni pe organigramă

„Sunt mai multe forme în care ești ajutat de lege. Poți să ai totul în organigrama primăriei sau poți să ai niște servicii publice externalizate. De exemplul, serviciul public de salubrizare: măturarea străzilor, deszăpezire, deratizarea etc. Sunt primării care au toate aceste servicii, care înseamnă în general muncitori necalificați, în organigrama lor. Alții, cum e la noi la Bacău, au serviciile externalizate. Ei ne trimit lună de lună ce prestează, noi verificăm, iar apoi plătim.

Eu când am preluat primăria, acei angajați erau în organigrama instituției, iar eu i-am scos în afară. Unele primării nu au făcut acest lucru și de aceea există uneori variațiuni mari de personal. În rest, depinde situația de la primărie la primărie, pentru că poate sunt unele care sunt mai puțin digitalizate și de aceea au nevoie de mai mult personal”, a conchis Lucian Stanciu-Viziteu.

Pe de altă parte, Cristinel Romanescu de la Târgu Jiu se confruntă cu problema iminentă a concedierilor. „La noi e o mică problemă determinată de numărul mai mare de angajați la Poliția Locală. Acolo, raportat la prevederile ordonanței transmise ca draft ar trebui să rămânem cu 76 de polițiști locali, nu cu 140 cum avem în acest moment. De acolo ar apărea o reduce mare, de 60 de posturi”, a declarat Romanescu, pentru Libertatea.

Cristinel Romanescu

Însă social-democratul, care până acum doi ani fusese la liberali, a precizat că se va conforma deciziei de la centru, deși guvernanții nu țin cont că în administrația publică locală au mai fost tăiate din posturi:

„În rest, dacă ordonanța se va da în perioada următoare nu avem ce face decât să o punem în aplicare. Cred că era bine să se fi făcut o analiză mult mai corectă, ținând cont că anul trecut am redus organigrama, toate primăriile din țară, cu 10% din numărul de posturi. Cred că de data asta era suficient dacă ajungeam la un maxim de 30%, ceea ce primăria Târgu Jiu, în condițiile în care venea deja cu o reducere de 30% raportat la numărul de posturi din organigramă, nu avea de suferit. 40%, adică 10% de anul trecut și 30% din acest an, eu cred că e un procent destul de însemnat de reducere din aparatele primarilor de la nivel național”, a conchis Romanescu, pentru Libertatea.

Fotografii: Agerpres, Facebook

