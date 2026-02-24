Este vorba despre:

frontiera româno-moldovenească: Albița, Bumbăta, Galați (rutier), Galați (feroviar), Iași (feroviar), Sculeni;

frontiera româno-sârbă: Drobeta-Turnu Severin, Moldova Nouă, Moldova Veche (portuar), Orșova, Porțile de Fier II, Stamora-Moravița (feroviar);

frontiera româno-ucraineană: Halmeu (feroviar), Isaccea, Tulcea (portuar), Vicșani (feroviar);

frontiera maritimă (Marea Neagră): Constanța, Constanța-Sud-Agigea, Mangalia, Sulina;

frontiera aeriană: Aeroport Henri Coandă – Otopeni;

frontiera fluvială (Dunărea): Brăila (portuar), Cernavodă (portuar), Calafat (portuar).

Acest sistem cu scanare facială și amprente a fost introdus în octombrie 2025 și se aplică pentru cetățenii care nu aparțin Uniunii Europene. „EES se aplică cetățenilor statelor terțe (care nu sunt membre ale Uniunii Europene) admiși pentru șederi pe termen scurt, inclusiv cetățenilor Republica Moldova, precum și membrilor de familie ai cetățenilor Uniunii care nu dețin un permis de ședere”, a precizat Poliția de Frontieră.

Aceste măsuri nu se aplică:

cetățenilor non-UE care au un permis de ședere sau o viză de lungă ședere eliberată de un stat membru al Uniunii Europene

membrilor de familie ai cetățenilor UE care dețin un permis de ședere.

Mai exact, EES înregistrează data și locul de intrare și de ieșire ale cetățenilor non-UE admiși pentru șederi de maximum 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile. „Sistemul colectează date alfa-numerice și biometrice (imagine facială și patru amprente digitale) și calculează automat durata șederii autorizate”, au explicat autoritățile.

Ce beneficii aduce sistemul EES:

modernizează gestionarea frontierelor, prin înregistrarea electronică a intrărilor și ieșirilor resortisanților din țări terțe sau a refuzului intrării

eficientizează controalele la frontieră

combate fraudele de identitate prin colectarea de date biometrice

îmbunătățește securitatea în cadrul UE

contribuie la combaterea terorismului și a formelor grave de criminalitate organizată, fiind un instrument de verificare a identității.

Sunt exceptați de la prelevarea amprentelor copiii sub 12 ani și persoanele pentru care prelevarea amprentelor este fizic imposibilă, adică cei cu handicap.

Datele colectate prin scanare facială și amprente sunt stocate 3 ani sau 5 ani în cazul refuzului intrării ori al depășirii duratei legale de ședere.

„La prima intrare după operaționalizarea sistemului vor fi colectate datele biometrice pentru crearea unui dosar individual. La călătoriile ulterioare, verificarea se va realiza automat pe baza datelor deja înregistrate, contribuind la reducerea timpului de procesare la frontieră pe termen lung. În situația îndeplinirii condițiilor legale de intrare, accesul va fi permis și înregistrat electronic, iar persoana va fi informată cu privire la durata autorizată a șederii. În caz contrar, refuzul intrării va fi înregistrat în sistem și comunicat persoanei în cauză”, a mai precizat Poliția de Frontieră.