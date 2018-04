Guvernul a hotărât să dea salariile bugetarilor înainte de Paște. Nu pentru toți, dar cei mai mulți au primit. Cei 5 milioane de pensionari… au fost uitați. Pentru ei, cei mai săraci cetățeni ai României, Sărbătorile Pascale vor fi la fel de cenușii ca oricare altă zi.

Un pachet cu alimente de bază conține: zahăr, ulei, orez, făină, mălai, conserve de carne, pateu, paste făinoase, cozonac, două suplimente alimentare, produse de igienă persoanlă.

Nu vor primi bani înainte de Paște cadrele din învățământ – de exemplu. Ministrul Finanțelor a spus că au primit salariile în avans, pentru sărbători, doar cei ai căror miniștri au cerut așa ceva.

“Bugetarii care au cerut. Asta este ceea ce doamna prim-ministru a spus foarte clar. Pentru că asta au solicitat. Nu poţi să-i dai celui care nu solicită. Cei care nu au făcut solicitare, nu primesc mâine (5 aprilie – n.r.). Primesc când au data de salariu. Din punct de vedere al Ministerului de Finanţe, noi am comunicat şi am discutat de fiecare dată cu fiecare structură centrală în parte şi am creat acel ordin de ministru în care sunt stipulate toate acele structuri care au decis să dea salariul în data de 5 aprilie. Acesta a fost atributul Ministerului de Finanţe, asta am făcut”, a afirmat Eugen Teodorovici la Parlament.

Ministerul Muncii spune că nu le-a dat bani pensionarilor ca să nu îi cheltuiască

În ceea ce privește pensiile, Ministerul Muncii a dat vina, cumva, pe Sărbătorile Pascale, care au venit prea devreme anul acesta.

”Pensiile aferente ultimei luni (martie – n.r.) au fost achitate până pe data de 30, în condițiile în care procesul este unul de durată, care necesită aproximativ două săptămâni, în fiecare lună. Cum Sărbătorile Pascale au picat în acest an în data de 8 aprilie, ar fi fost imposibilă achitarea pensiilor în perioada 2 – 5 aprilie, în condițiile în care data de 1 aprilie a fost zi de duminică, iar data de 6 aprilie este ziua de vineri, zi liberă prin lege”, spune comunicatul Ministerului Muncii.

Ba, explicația merge chiar mai departe, ministerul consideră că a făcut chiar bine că nu le-a dat banii în avans, pentru că ei, pensionarii, i-ar fi cheltuit în fel de fel de huzururi pascale și apoi ar fi stat cu ochii în geamuri până la pensia următoare.

”O eventuală (!) plată a pensiilor în avans ar fi făcut ca unii dintre pensionari să nu mai primească nici un ban timp de șapte săptămâni”, zice Minsiterul Muncii îngrijorat.

”În primul rând pensionarii, cei mai săraci cetățeni, ar fi trebuit ajutați”

”Nu au resurse, nu sunt bani. Acesta este adevărul. Și cui să dea mai întâi? Bugetarilor, ca să nu iasă în stradă. Pensionarii, mai lasă-i că ei sunt cuminți! Pe ei îi amăgesc la alegeri. Totuși țin să menționez că, din câte îmi amintesc, nu s-a mai întâmplat așa ceva, să nu primim pensiile înainte de sărbători. Orice sărbătoare ar fi fost ea”, ne-a explicat dr. economist Gheorghe Nistorescu (foto sus), specialist pe probleme de pensii.

”În primul rând pensionarii ar fi trebuit ajutați pentru că ei sunt cei mai săraci. Cu cât este mai mică pensia, cu atât nevoia de bani este mai mare în asemenea momente. Noi avem 550 de pachete cu alimente de bază pe care le oferim celor mai săraci membri ai organizației noastre. Nevoile sunt foarte mari, nici nu vă dați seama cât de săraci sunt. Anul acesta vom începe, prin puteri proprii, să construim o cantină a pensionarilor săraci și un cămin de bătrâni. Din păcate, deși suntem o organizație cu 1,4 milioane de membri, la Ministerul Muncii nu am găsit nici măcar cinci minute pentru o audiență. Nu mai vorbesc de altceva”, ne-a explicat Gheorghe Chioaru (foto), președintele Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Omenia și președinte al Federației Naționale Omenia.

Menționăm că în România au fost înregistrați în sistemul de pensii, în luna februarie, 5.038.172 de pensioanri, dintre care 662.499 au primit pensia minimă pe economie: 520 de lei.

Sărbătoare primirii pachetelor cu alimente de bază la CARP Omenia

CITEȘTE ȘI