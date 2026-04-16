Un bărbat de 45 de ani din Popești-Leordeni a fost prins conducând sub influența alcoolului de trei ori în mai puțin de 48 de ore, potrivit Știrile ProTv.

Prima dată, acesta a primit amendă și i-a fost suspendat permisul. La a doua abatere, s-a ales cu dosar penal, iar în final, după a treia oprire, a fost reținut și pus sub control judiciar pentru 60 de zile.

Conducerea unui vehicul sub influența alcoolului poate avea consecințe grave pentru șoferi în România. Legea este foarte strictă în această privință.





