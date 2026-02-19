„Era un suflet extraordinar de bun, o femeie adorabilă”

Zsarkó Antalné Éva nu își poate reveni după moartea celei mai bune prietene, Ilona, femeia de 76 de ani care a fost lovită mortal în Győr, în dimineața zilei de 14 februarie.

Bătrâna a fost izbită de un tânăr care conducea un autoturism sport de lux Aston Martin, mașină care a intrat într-o stație de autobuz și a strivit-o pe Ilona, care aștepta acolo.

„Eram foarte apropiate. S-au mutat în sat acum șapte ani, din Kőszeg, împreună cu fiul ei, și de atunci am rămas în contact. Ne-am apropiat imediat, am găsit un limbaj comun. Soțul meu i-a ajutat la mutare, iar prietenia noastră a continuat. Era un suflet extraordinar de bun, foarte inteligentă, o femeie adorabilă”, a declarat Éva, cu vocea frântă de emoți, pentru publicația Blikk.

Potrivit prietenei sale, cele două vorbeau aproape zilnic. Înainte de tragedie, Ilona i-a spus că pleacă la sora ei în Győr și că se va întoarce acasă în weekend: „Mi-a spus că sâmbătă, la prânz, va fi deja acasă. Dar, din păcate, nu a mai ajuns niciodată”.

După accident, pe asfalt a fost găsit un caiet de colorat, pe care Ilona l-ar fi cumpărat pentru nepoții săi.

Cum s-a produs accidentul mortal din Győr

Tragedia s-a produs pe 14 februarie, dimineața, pe strada Szent István din Győr, în Ungaria. Tânărul de 33 de ani se afla la volanul bolidului sport, iar pe locul din dreapta era iubita sa însărcinată.

După ce semaforul s-a făcut verde și banda din față s-a eliberat, șoferul a accelerat brusc. A pierdut, însă, controlul volanului, a pătruns pe sensul opus, mașina s-a rotit, a urcat pe trotuar și a lovit stâlpi, indicatoare, o clădire și băncile din stația de autobuz, înainte de a reveni pe carosabil.

Ilona se afla chiar în stație, iar partea dreaptă a mașinii a izbit-o în plin. Femeia a murit pe loc. Șoferul și partenera sa au suferit doar răni ușoare. Potrivit informațiilor, autoturismul era echipat cu anvelope de vară, fapt care ar fi putut contribui la producerea tragediei.

Șoferul, eliberat din arest

Marți dimineață, bărbatul a fost adus încătușat la Judecătoria din Győr, unde s-a decis eliberarea sa și plasarea sub control judiciar. „Regret tot ce s-a întâmplat. Transmit sincere condoleanțe familiei”, a declarat tânărul, cu capul plecat, în fața jurnaliștilor.

Avocatul său, dr. Plenter Nándor, a transmis că bărbatul și-a recunoscut vina, însă nu a putut oferi încă detalii despre circumstanțele accidentului, invocând o eroare de conducere.

Potrivit acestuia, șoferul a suferit o comoție cerebrală și a fost externat din spital luni. Partenera sa însărcinată a fost, de asemenea, externată. Cei doi se îndreptau sâmbătă dimineață către centrul comercial ETO Park din Győr, unde intenționau să ia micul dejun de Ziua Îndrăgostiților, când s-a produs accidentul.

În fața instanței, șoferul a declarat că dorește să ofere despăgubiri familiei victimei. Contactat telefonic, fiul Ilonei nu a vrut să comenteze aceste declarații. El a spus că nu este animat de o dorință de răzbunare, însă crede că șoferului ar trebui să i se retragă permisul definitiv.

