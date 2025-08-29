Accidentul a avut loc la doar 11 zile după cumpărare

Un norvegian care și-a cumpărat un Porsche 911 GT2 RS pentru 4,5 milioane de coroane (aprox. 385.000 euro) și-a distrus mașina de vis la doar 11 zile după achiziție.

În prima sa călătorie mai lungă, pe un drum șerpuitor din Kvinesdal, sudul Norvegiei, bărbatul a pierdut controlul și a lovit un copac, avariind grav automobilul de 700 CP.

Bărbatul a ajuns cu mașina în șanț la doar 11 zile după ce a cumpărat-o – Foto Motor.no

Asigurătorul a refuzat plata despăgubirii

Compania de asigurări If din Norvegia a refuzat inițial să plătească despăgubirea, susținând că șoferul conducea cu viteză neadaptată la condițiile drumului.

Proprietarul a contestat decizia în instanță și a câștigat atât la Tribunalul Districtual Agder, cât și la Curtea de Apel Agder, obligând compania să plătească valoarea de achiziție a mașinii.

De la 385.000 euro la aproape 1 milion de euro

Din cauza proceselor care s-au întins pe patru ani, judecătorii au ajustat despăgubirea la 5,7 milioane coroane (peste 480.000 euro), sumă plătită proprietarului.

Totuși, acesta consideră că a fost nedreptățit, pentru că în prezent nu mai poate găsi un model identic pe piață.

În consecință, cere în instanță încă 4,9 milioane coroane, astfel încât totalul să ajungă la 10,6 milioane coroane (aprox. 905.000 euro). Cu dobânzile acumulate, suma ar putea depăși 1 milion de euro.

„Porsche-ul avea absolut tot ce mi-am dorit”

În fața judecătorilor din Oslo, șoferul a explicat că acest Porsche 911 GT2 RS era unic, echipat cu toate dotările disponibile, inclusiv jante din magneziu, cușcă de protecție din titan și o culoare specială albastru-gri. Șoferul spune că a mai avut „Porsche-uri obișnuite”, însă acesta nu poate fi înlocuit.

„Am fost pasionat de mașini încă de când stăteam în nisip și mă jucam cu mașini. Ca adult, s-a intensificat și, pentru mine, Porsche este pasiunea mea. Mașina pe care am cumpărat-o avea de toate și, prin urmare, era unică. Mașina asta avea absolut totul”, a declarat proprietarul în instanță.

Deși inițial și-a dorit ca automobilul să fie reparat, bărbatul a recunoscut că acest lucru nu mai este posibil. Costurile au crescut enorm, iar unele piese nu mai sunt produse.

Totuși, el cere ca asigurarea să acopere echivalentul costului de înlocuire.

Proces cu miză mare pentru industria asigurărilor

Avocații proprietarului susțin că întârzierea plății despăgubirii a făcut imposibilă achiziția unui alt Porsche identic și că asigurătorul trebuie să suporte consecințele.

„Dacă și-a încălcat obligațiile contractuale. Costul înlocuirii este cel care ar trebui compensat, a declarat avocata bărbatului, Nora L. Bjørnstad, la Curtea de Apel.

Șoferul norvegian în instanță, alături de avocata Nora L. Bjørnstad – Foto: Motor.no

De cealaltă parte, compania If consideră că șoferul a primit deja o compensație corectă și cere instanței respingerea solicitării.

Verdictul Curții de Apel Borgarting urmează să fie pronunțat în perioada următoare și ar putea avea implicații importante pentru modul în care companiile de asigurări gestionează daunele la mașini rare și de lux.

Între timp, un tânăr de 27 de ani din Kalmar, Suedia, șomer, dar proprietar al unui Porsche Panamera Turbo și al unui Mercedes E-Class E220d, a rămas fără ambele mașini după ce poliția a decis confiscarea lor.

