Accidentul a avut loc la doar 11 zile după cumpărare

Un norvegian care și-a cumpărat un Porsche 911 GT2 RS pentru 4,5 milioane de coroane (aprox. 385.000 euro) și-a distrus mașina de vis la doar 11 zile după achiziție. 

În prima sa călătorie mai lungă, pe un drum șerpuitor din Kvinesdal, sudul Norvegiei, bărbatul a pierdut controlul și a lovit un copac, avariind grav automobilul de 700 CP.

Un șofer cere despăgubiri de un milion de euro după ce a distrus Porsche-ul visurilor sale în prima sa călătorie mai lungă
Bărbatul a ajuns cu mașina în șanț la doar 11 zile după ce a cumpărat-o – Foto Motor.no

Asigurătorul a refuzat plata despăgubirii

Compania de asigurări If din Norvegia a refuzat inițial să plătească despăgubirea, susținând că șoferul conducea cu viteză neadaptată la condițiile drumului. 

Proprietarul a contestat decizia în instanță și a câștigat atât la Tribunalul Districtual Agder, cât și la Curtea de Apel Agder, obligând compania să plătească valoarea de achiziție a mașinii.

De la 385.000 euro la aproape 1 milion de euro

Din cauza proceselor care s-au întins pe patru ani, judecătorii au ajustat despăgubirea la 5,7 milioane coroane (peste 480.000 euro), sumă plătită proprietarului. 

Bărbat condamnat la doar 2 ani cu suspendare și 2.000 de euro daune morale, după ce a abuzat-o sexual pe minora pe care o avea în plasament. Motivarea instanței, ținută la secret
Recomandări
Bărbat condamnat la doar 2 ani cu suspendare și 2.000 de euro daune morale, după ce a abuzat-o sexual pe minora pe care o avea în plasament. Motivarea instanței, ținută la secret

Totuși, acesta consideră că a fost nedreptățit, pentru că în prezent nu mai poate găsi un model identic pe piață.

În consecință, cere în instanță încă 4,9 milioane coroane, astfel încât totalul să ajungă la 10,6 milioane coroane (aprox. 905.000 euro). Cu dobânzile acumulate, suma ar putea depăși 1 milion de euro.

„Porsche-ul avea absolut tot ce mi-am dorit”

În fața judecătorilor din Oslo, șoferul a explicat că acest Porsche 911 GT2 RS era unic, echipat cu toate dotările disponibile, inclusiv jante din magneziu, cușcă de protecție din titan și o culoare specială albastru-gri.  Șoferul spune că a mai avut „Porsche-uri obișnuite”, însă acesta nu poate fi înlocuit.

„Am fost pasionat de mașini încă de când stăteam în nisip și mă jucam cu mașini. Ca adult, s-a intensificat și, pentru mine, Porsche este pasiunea mea. Mașina pe care am cumpărat-o avea de toate și, prin urmare, era unică. Mașina asta avea absolut totul”, a declarat proprietarul în instanță.

Deși inițial și-a dorit ca automobilul să fie reparat, bărbatul a recunoscut că acest lucru nu mai este posibil. Costurile au crescut enorm, iar unele piese nu mai sunt produse.

Un șofer cere despăgubiri de un milion de euro după ce a distrus Porsche-ul visurilor sale în prima sa călătorie mai lungă
Ce presupune taxarea inversă la legume și fructe. Experții sunt sceptici: „Evazioniștii nu fac facturi de niciun fel”
Recomandări
Ce presupune taxarea inversă la legume și fructe. Experții sunt sceptici: „Evazioniștii nu fac facturi de niciun fel”

Totuși, el cere ca asigurarea să acopere echivalentul costului de înlocuire.

Proces cu miză mare pentru industria asigurărilor

Avocații proprietarului susțin că întârzierea plății despăgubirii a făcut imposibilă achiziția unui alt Porsche identic și că asigurătorul trebuie să suporte consecințele. 

„Dacă și-a încălcat obligațiile contractuale. Costul înlocuirii este cel care ar trebui compensat, a declarat avocata bărbatului, Nora L. Bjørnstad, la Curtea de Apel.

Un șofer cere despăgubiri de un milion de euro după ce a distrus Porsche-ul visurilor sale în prima sa călătorie mai lungă
 Șoferul norvegian în instanță, alături de avocata Nora L. Bjørnstad – Foto: Motor.no

De cealaltă parte, compania If consideră că șoferul a primit deja o compensație corectă și cere instanței respingerea solicitării.

Verdictul Curții de Apel Borgarting urmează să fie pronunțat în perioada următoare și ar putea avea implicații importante pentru modul în care companiile de asigurări gestionează daunele la mașini rare și de lux.

Între timp, un tânăr de 27 de ani din Kalmar, Suedia, șomer, dar proprietar al unui Porsche Panamera Turbo și al unui Mercedes E-Class E220d, a rămas fără ambele mașini după ce poliția a decis confiscarea lor. 

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Fiul de suflet al lui Ion Iliescu, nici că a fost văzut la priveghiul sau la înmormântarea fostului președinte. Abia acum au apărut primele imagini cu el. Nu poartă doliu, iar paparazzi l-au surprins într-o ipostază total neașteptată
Viva.ro
Fiul de suflet al lui Ion Iliescu, nici că a fost văzut la priveghiul sau la înmormântarea fostului președinte. Abia acum au apărut primele imagini cu el. Nu poartă doliu, iar paparazzi l-au surprins într-o ipostază total neașteptată
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând, iar rezultatele regimului pe care l-a ținut se văd cu ochiul liber! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
Unica.ro
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând, iar rezultatele regimului pe care l-a ținut se văd cu ochiul liber! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele
Elle.ro
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele
gsp
"Îmi uram brațele". Transformată total, Serena Williams a dezvăluit secretul care a ajutat-o să slăbească enorm
GSP.RO
"Îmi uram brațele". Transformată total, Serena Williams a dezvăluit secretul care a ajutat-o să slăbească enorm
A apărut la o petrecere pentru copii într-o rochie transparentă și a stârnit o furtună de reacții: „Femeie, ești normală?!”
GSP.RO
A apărut la o petrecere pentru copii într-o rochie transparentă și a stârnit o furtună de reacții: „Femeie, ești normală?!”
Parteneri
Cătălin Crișan a răbufnit după Mamaia 2025: “N-am fost chemat niciodată. Dumneavoastră înțelegeți de ce?”. O mare artistă a intervenit imediat și i-a răspuns în 3 cuvinte! E iureș în comentarii
Libertateapentrufemei.ro
Cătălin Crișan a răbufnit după Mamaia 2025: “N-am fost chemat niciodată. Dumneavoastră înțelegeți de ce?”. O mare artistă a intervenit imediat și i-a răspuns în 3 cuvinte! E iureș în comentarii
Știrea momentului în showbiz! E epidemie, e clar! După Andi Moisescu și Olivia Steer, încă un cuplu de supervedete s-a despărțit! "Cel mai dureros lucru"
Avantaje.ro
Știrea momentului în showbiz! E epidemie, e clar! După Andi Moisescu și Olivia Steer, încă un cuplu de supervedete s-a despărțit! "Cel mai dureros lucru"
Alexia Eram, poze nemaivăzute, postate de ziua mamei ei. Andreea Esca, așa cum nu ai mai văzut-o niciodată
Tvmania.ro
Alexia Eram, poze nemaivăzute, postate de ziua mamei ei. Andreea Esca, așa cum nu ai mai văzut-o niciodată

Alte știri

Unu din trei angajați va fi dat afară. Primăriile se închid pe termen nelimitat din 29 august: „S-a umplut paharul”
Știri România 13:07
Unu din trei angajați va fi dat afară. Primăriile se închid pe termen nelimitat din 29 august: „S-a umplut paharul”
Polițiștii negociază cu bărbatul din Otopeni care a ucis un copil și s-a baricadat în apartament
Știri România 12:56
Polițiștii negociază cu bărbatul din Otopeni care a ucis un copil și s-a baricadat în apartament
Parteneri
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu se mai suporte între ei: „Urăsc împuțita de Românie”
Adevarul.ro
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu se mai suporte între ei: „Urăsc împuțita de Românie”
Primarul PNL al Slatinei, reacție furibundă după o înregistrare telefonică apărută pe Facebook: „Nu am scheleți în dulap”. De ce este acuzat edilul
Fanatik.ro
Primarul PNL al Slatinei, reacție furibundă după o înregistrare telefonică apărută pe Facebook: „Nu am scheleți în dulap”. De ce este acuzat edilul
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Ana-Maria Barnoschi a încheiat colaborarea cu Kanal D. De 14 ani avea contract semnat cu postul TV
Stiri Mondene 13:55
Ana-Maria Barnoschi a încheiat colaborarea cu Kanal D. De 14 ani avea contract semnat cu postul TV
Cum arată Monica Gabor la șapte luni după ce s-a spus că a născut în secret
Stiri Mondene 13:34
Cum arată Monica Gabor la șapte luni după ce s-a spus că a născut în secret
Parteneri
Emma Stone a făcut senzație la Festivalul de Film de la Veneția! Actrița a strălucit pe covorul roșu într-o ținută Louis Vuitton. FOTO
Elle.ro
Emma Stone a făcut senzație la Festivalul de Film de la Veneția! Actrița a strălucit pe covorul roșu într-o ținută Louis Vuitton. FOTO
„Nimeni nu știe că eu am fost la Sanremo. Am cântat după Tina Turner”. Octavian Ursulescu o contrazice pe Dida Drăgan, care susține că a cântat la celebrul Festival Sanremo: „Nici nu se pune problema!”. Ce a povestit criticul muzical
Unica.ro
„Nimeni nu știe că eu am fost la Sanremo. Am cântat după Tina Turner”. Octavian Ursulescu o contrazice pe Dida Drăgan, care susține că a cântat la celebrul Festival Sanremo: „Nici nu se pune problema!”. Ce a povestit criticul muzical
Elena Băsescu, de nerecunoscut după schimbările din ultimii ani! Uluitor, cum arată fiica fostului președinte nemachiată și fără filtre de înfrumusețare, fotografiată pe stradă într-o ținută casual
Viva.ro
Elena Băsescu, de nerecunoscut după schimbările din ultimii ani! Uluitor, cum arată fiica fostului președinte nemachiată și fără filtre de înfrumusețare, fotografiată pe stradă într-o ținută casual
Parteneri
Soția lui ‘Suleyman Magnificul’ la plajă! 60 de poze spectaculoase cu vedetele turcești în vacanțe de vis – Bergüzar Korel , Gökçe Bahadır și Irem Helvacıoğlu cuceresc litoralul!
TVMania.ro
Soția lui ‘Suleyman Magnificul’ la plajă! 60 de poze spectaculoase cu vedetele turcești în vacanțe de vis – Bergüzar Korel , Gökçe Bahadır și Irem Helvacıoğlu cuceresc litoralul!
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să eviţi. Guda: "Pe textile e jale mare"
ObservatorNews.ro
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să eviţi. Guda: "Pe textile e jale mare"
O recunoști? “Am stat mult pe gânduri dacă să fac publică această fotografie sau nu”. O vezi la TV, e una dintre cele mai sobre vedete și nu se afișează niciodată în costum de baie
Libertateapentrufemei.ro
O recunoști? “Am stat mult pe gânduri dacă să fac publică această fotografie sau nu”. O vezi la TV, e una dintre cele mai sobre vedete și nu se afișează niciodată în costum de baie
Parteneri
„Ferrari chinezesc” » Cum arată „supercarul de 38.000 de dolari” care i-a lăsat mască pe cei prezenți la salonul auto de de la Guangzhou
GSP.ro
„Ferrari chinezesc” » Cum arată „supercarul de 38.000 de dolari” care i-a lăsat mască pe cei prezenți la salonul auto de de la Guangzhou
Louis Munteanu pleacă de la CFR Cluj! Negocieri avansate pentru transfer » Decizia lui Mircea Lucescu
GSP.ro
Louis Munteanu pleacă de la CFR Cluj! Negocieri avansate pentru transfer » Decizia lui Mircea Lucescu
Parteneri
Cum a fost răsplătit Andrei Jianu, polițistul care a intervenit în atacul rasist din Capitală
Mediafax.ro
Cum a fost răsplătit Andrei Jianu, polițistul care a intervenit în atacul rasist din Capitală
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
StirileKanalD.ro
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Wowbiz.ro
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Wowbiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
StirileKanalD.ro
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
Când ar putea începe școala, de fapt. Profesorii amenință cu boicotarea primei zile de școală 
KanalD.ro
Când ar putea începe școala, de fapt. Profesorii amenință cu boicotarea primei zile de școală 

Politic

Daniel Băluță a anunțat când ar putea avea loc alegerile pentru Primăria București: „Trebuie fiecare să înceteze acest bullying politic”
Politică 28 aug.
Daniel Băluță a anunțat când ar putea avea loc alegerile pentru Primăria București: „Trebuie fiecare să înceteze acest bullying politic”
Nicușor Dan și-a întrerupt concediul de pe litoral ca să vină la Reuniunea Diplomației și la ședința coaliției, spune Sorin Grindeanu
Politică 28 aug.
Nicușor Dan și-a întrerupt concediul de pe litoral ca să vină la Reuniunea Diplomației și la ședința coaliției, spune Sorin Grindeanu
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
“M-a nenorocit! Lucescu e blat cu Rotaru” Gigi Becali şi-a pus mâinile în cap când a văzut convocările selecţionerului pentru meciurile cu Canada şi Cipru
Fanatik.ro
“M-a nenorocit! Lucescu e blat cu Rotaru” Gigi Becali şi-a pus mâinile în cap când a văzut convocările selecţionerului pentru meciurile cu Canada şi Cipru
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile