Șomer cu Porsche și Mercedes, lăsat fără mașini de Poliție, după ce nu a putut dovedi că și le poate permite

Șomer de 27 de ani, oprit la volanul unui Porsche

Un tânăr de 27 de ani din Kalmar, Suedia, șomer, dar proprietar al unui Porsche Panamera Turbo și al unui Mercedes E-Class E220d, a rămas fără ambele mașini după ce poliția a decis confiscarea lor.

Potrivit publicației suedeze CarUp, citată de Piata Auto, polițiștii au suspectat că bărbatul nu și-ar putea permite aceste autoturisme din veniturile declarate.

#viralvideos #porsche #sweden #eklasse #viralvideos ♬ originalljud - Officiell gano @officiell_gano Hej, de som hände mig har jag aldrig varit med tidigare, var ute med några vänner, polisen stanna oss, dom ser att jag har två bilar där som är mina, enligt polisen så ska jag inte kunna ha råd med dessa två bilar, jag har jobbat i 3 år, det företaget som jag jobbade på gick i konkurs så just nu är jag på a kassa, och garanti lön, som ska få täcka upp nästan hela mitt lön som jag fick ifrån jobbet. Så polisen bestämde sig att ta båda bilarna i beslag, har år inkomst på nästan 600 tusen, båda bilarna är på kredit, den ena bilen är såld fått halva summan för bilen, med halva den summan som jag fick för min gamla bil la jag det som kontant insats för nya bilen. Allt är lagligt mina pengar är lagliga, inte dömt för grova brott inga skulder heller, vad gör man nu för snabbat sätt att får tillbaka sina saker. Skulle uppskatta om ngn har varit med något liknande ge tips isf. #fördig

Legea care permite confiscarea mașinilor „suspecte”

În noiembrie 2024, Suedia a adoptat o lege ce permite poliției să confiște bunuri și vehicule de lux, chiar și fără proces, dacă există suspiciuni că acestea nu pot fi justificate legal.

De altfel, Suedia intenționează să evalueze valorile imigranților într-un efort de a îmbunătăți integrarea acestora în societatea progresistă și liberală a țării.

Scopul, explică șeful poliției din Kalmar, Fredrik Westerholm, este de a descuraja etalarea ostentativă a bogăției, care poate atrage tinerii spre activități ilegale.

„Nu dorim ca oamenii să-și expună ostentativ mașinile scumpe și bijuteriile, creând o imagine falsă de succes. Dacă extragi aceste simboluri, tentația de a intra în lumea interlopă scade și, implicit, și criminalitatea”, a spus Westerholm.

„Dacă extragi din ecuaţie aceste maşini etalate cu patos, tinerii nu mai sunt la fel de atraşi de lumea interlopilor şi avem o criminalitate mai mică în final”, a subliniat şeful poliţiei.

„Înţelegem că în aceste activităţi poate exista şi riscul unei aprecieri greşite din partea noastră, iar dacă se dovedeşte asta, returnăm maşinile proprietarilor, dar acest risc e minim, după cum arată practica, şi nu ne poate opri”, adaugă acesta.

Porsche-ul confiscat de poliția din Suedia – Foto: Poliție

Proprietarul acuză poliția de hărțuire și discriminare

Inițial, tânărul a refuzat să răspundă întrebărilor polițiștilor despre proveniența banilor, dar ulterior a declarat că și-a cumpărat mașinile prin credite, după trei ani de muncă, iar acum își plătește ratele din alocația de șomaj.

El a transmis live pe TikTok, susținând că este hărțuit pentru că este de origine străină.

Confiscare-record: două mașini și peste 35.000 de euro

Pe lângă cele două mașini evaluate la aproape un milion de coroane (aprox. 89.500 de euro), autoritățile au confiscat și aproape 400.000 de coroane (35.800 de euro) din conturile bărbatului.

Procurorul Magnus Ling a confirmat că se va face o analiză amănunțită a veniturilor, taxelor și contractelor de credit pentru a stabili dacă achiziția era posibilă legal.

Proprietarul contestă decizia

Tânărul susține că are un venit anual de circa 600.000 de coroane (53.700 de euro) și că va lupta în instanță pentru a-și recupera mașinile și banii.

Procurorul urmează să decidă dacă achizițiile au fost posibile în mod legal sau dacă bunurile vor rămâne confiscate definitiv.

