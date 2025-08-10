Cum s-a petrecut accidentul

Conform relatărilor, un șofer de 22 de ani a intrat în coliziune cu un alt vehicul condus de un bărbat de 35 de ani. În urma impactului, una dintre mașini a ajuns pe trotuar, rupând marginea podului și fiind la un pas de a cădea în râul Bega. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru multiple infracțiuni.

„Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală, distrugere, tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe”, a anunțat IPJ Timiș.

Martori oculari suspectează că accidentul ar putea fi rezultatul unei răfuieli mai vechi între cei doi șoferi. În interiorul unuia dintre vehicule au fost descoperite diverse obiecte ascuțite și contondente, ceea ce ridică întrebări suplimentare despre circumstanțele incidentului.

Victime și intervenția autorităților

Doi răniți au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare: șoferul de 22 de ani și un pieton în vârstă de 49 de ani. Polițiștii au testat ambii șoferi cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative.

Modificările pentru pensiile private urmăresc doar interesele industriei, spune directorul AURSF. Este o măsură ilegală și neconstituțională, acuză un liberal
Recomandări
Modificările pentru pensiile private urmăresc doar interesele industriei, spune directorul AURSF. Este o măsură ilegală și neconstituțională, acuză un liberal

La fața locului au intervenit rapid și jandarmii pentru a calma spiritele, întrucât s-au adunat mai multe persoane. Totodată, în interiorul unui autoturism s-au descoperit mai multe obiecte contondente.

„Un tânăr de 22 de ani a condus un autoturism dinspre Bulevardul Mihai Viteazul înspre strada 20 Decembrie 1989, iar pe podul Mihai Viteazul ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 35 de ani.

În urma impactului au rezultat 2 victime, respectiv conducătorul auto de 22 de ani și un pieton în vârstă de 49 de ani.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea întregii situații de fapt în care s-a produs accidentul”, a transmis IPJ Timiș.

Impactul asupra patrimoniului istoric

Podul Episcopal, locul accidentului, este un monument istoric important al Timișoarei. Construit în 1913-1914, podul are o istorie bogată de peste un secol. Pagubele aduse acestei structuri istorice sunt considerabile.

Planul de pace negociat de Putin cu Trump, criticat dur de experții militari: „Doar avantaje pentru Rusia. Permite armatei ruse să se apropie de Ucraina centrală”
Recomandări
Planul de pace negociat de Putin cu Trump, criticat dur de experții militari: „Doar avantaje pentru Rusia. Permite armatei ruse să se apropie de Ucraina centrală”

În urma impactului, mai mulți stâlpi ai podului au fost complet distruși, astfel că monumentul istoric va necesita o serie importantă de reparații.

Podul Episcopal din Timișoara, cunoscut și sub numele de Podul Mitropolit Andrei Șaguna sau Podul Mihai Viteazu, este un pod istoric situat în centrul orașului Timișoara. A fost inaugurat în anul 1913 și face legătura între diverse zone centrale ale orașului (de exemplu, în dreptul Bulevardului Mihai Viteazu). Podul a primit numele de „Podul Episcopilor” inițial, de unde și denumirea curentă.

Tot sâmbătă, un alt accident marcant a avut loc la Timișoara. Fiul lui Mihai Leu a intrat cu maina într-un parapet de beton, chiar în timpul cursei din centrul orașului. Din fericire, nici Marco Leu și nici copilotul său nu au pățit nimic, iar cursa a fot reluată la scurt timp.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Maneaua pusă de Saint Levant la Summer Well Festival 2025. Reacția publicului: „Nebunie curată”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului SRI în care a fost internat Ion Iliescu, mesaj dur după moartea fostului președinte: ”Că răzbunarea ne aduce dreptate...”. Valuri de reacții după declarațiile lui
Viva.ro
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului SRI în care a fost internat Ion Iliescu, mesaj dur după moartea fostului președinte: ”Că răzbunarea ne aduce dreptate...”. Valuri de reacții după declarațiile lui
„Îmbălsămarea a fost... Eu sunt foarte atentă la detalii, la toate detaliile”. Gabriela Lucuțar îi critică pe cei care i-au organizat înmormântarea lui Ion Iliescu. Ce a remarcat „Regina Întunericului”
Unica.ro
„Îmbălsămarea a fost... Eu sunt foarte atentă la detalii, la toate detaliile”. Gabriela Lucuțar îi critică pe cei care i-au organizat înmormântarea lui Ion Iliescu. Ce a remarcat „Regina Întunericului”
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Elle.ro
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
gsp
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.RO
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
Cea mai bogată femeie din Australia i-a premiat pe medaliații de la Campionatele Mondiale de la Singapore » Cât va primi Kyle Chalmers
GSP.RO
Cea mai bogată femeie din Australia i-a premiat pe medaliații de la Campionatele Mondiale de la Singapore » Cât va primi Kyle Chalmers
Parteneri
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Libertateapentrufemei.ro
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Avantaje.ro
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Theo Rose, mesaj de dragoste pentru Anghel Damian, de ziua lui: „Bărbatul ăsta e iubirea vieții mele”
Tvmania.ro
Theo Rose, mesaj de dragoste pentru Anghel Damian, de ziua lui: „Bărbatul ăsta e iubirea vieții mele”

Alte știri

Când vor primi pensionarii cei 125 de lei pe cardurile sociale. Soluții pentru cele două tranșe restante, după o perioadă în care plățile au fost suspendate
Știri România 10:00
Când vor primi pensionarii cei 125 de lei pe cardurile sociale. Soluții pentru cele două tranșe restante, după o perioadă în care plățile au fost suspendate
Avionul HiSky Otopeni-Heraklion, care urma sa plece azi la 4:45 a ratat decolarea, din cauza problemelor tehnice
Știri România 07:29
Avionul HiSky Otopeni-Heraklion, care urma sa plece azi la 4:45 a ratat decolarea, din cauza problemelor tehnice
Parteneri
De ce sunt românii „spaima ghizilor” din Egipt. „Nu ascultați, contraziceți, vorbiți peste noi, nepoliticoși"
Adevarul.ro
De ce sunt românii „spaima ghizilor” din Egipt. „Nu ascultați, contraziceți, vorbiți peste noi, nepoliticoși"
Clădirea simbol din București unde s-a înfăptuit Unirea sub domnia lui Cuza „se chinuie” să renască din ruine. A fost retrocedată în urmă cu peste 20 de ani, astăzi se află în renovare
Fanatik.ro
Clădirea simbol din București unde s-a înfăptuit Unirea sub domnia lui Cuza „se chinuie” să renască din ruine. A fost retrocedată în urmă cu peste 20 de ani, astăzi se află în renovare
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Imagini din casa în care locuiește Andreea Popescu. Are saună și cinema privat în penthouse
Stiri Mondene 10:20
Imagini din casa în care locuiește Andreea Popescu. Are saună și cinema privat în penthouse
Cum a apărut îmbrăcată Alexia Eram la festivalul UNTOLD 2025. A atras toate privirile cu rochia transparentă, din dantelă
Stiri Mondene 09:31
Cum a apărut îmbrăcată Alexia Eram la festivalul UNTOLD 2025. A atras toate privirile cu rochia transparentă, din dantelă
Parteneri
Ei formează cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cine sunt cele două vedete care au anunțat că au o relație
Elle.ro
Ei formează cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cine sunt cele două vedete care au anunțat că au o relație
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Viva.ro
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Parteneri
Cum arată casa lui Bodo. Solistul Proconsul s-a mutat la țară. „Nu ne-am mulţumit să fim ca la televizor”
TVMania.ro
Cum arată casa lui Bodo. Solistul Proconsul s-a mutat la țară. „Nu ne-am mulţumit să fim ca la televizor”
Ultima decolare a avionului prăbuşit în Arad a fost filmată. Altar de flori şi lumânări la locul tragediei
ObservatorNews.ro
Ultima decolare a avionului prăbuşit în Arad a fost filmată. Altar de flori şi lumânări la locul tragediei
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Libertateapentrufemei.ro
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Parteneri
„Băieți... Asta e prea mult” » Mesaje odioase primite de Gabriela Ruse, după eliminarea de la Cincinnati
GSP.ro
„Băieți... Asta e prea mult” » Mesaje odioase primite de Gabriela Ruse, după eliminarea de la Cincinnati
„Ion Iliescu a știut cum să divizeze, ca să stăpânească” » Verdictul aspru al unui profesor universitar: „Emil Constantinescu l-a întrebat dacă crede în Dumnezeu, eu l-aș mai fi întrebat ceva”
GSP.ro
„Ion Iliescu a știut cum să divizeze, ca să stăpânească” » Verdictul aspru al unui profesor universitar: „Emil Constantinescu l-a întrebat dacă crede în Dumnezeu, eu l-aș mai fi întrebat ceva”
Parteneri
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
KanalD.ro
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
Ei sunt victimele accidentului aviatic din Arad. Vlad Zgărdău era pilot cu experiență, iar Vlad Popescu voia să îi urmeze cariera: "Au făcut ultimul zbor". Ultima poză cu cei doi, înainte de tragedie
StirileKanalD.ro
Ei sunt victimele accidentului aviatic din Arad. Vlad Zgărdău era pilot cu experiență, iar Vlad Popescu voia să îi urmeze cariera: "Au făcut ultimul zbor". Ultima poză cu cei doi, înainte de tragedie
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Wowbiz.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Promo
Remediu pentru durerile de cap! Află despre ce e vorba
Advertorial
Remediu pentru durerile de cap! Află despre ce e vorba
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Wowbiz.ro
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
StirileKanalD.ro
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Un avion medical s-a prăbușit peste un cartier rezidențial, la scurt timp de la decolare! Câte victime sunt
KanalD.ro
Un avion medical s-a prăbușit peste un cartier rezidențial, la scurt timp de la decolare! Câte victime sunt

Politic

AEP se spală pe mâini de tema avansării unei date pentru alegerile parțiale la Primăria Capitalei
Exclusiv
Politică 09 aug.
AEP se spală pe mâini de tema avansării unei date pentru alegerile parțiale la Primăria Capitalei
Adrian Năstase, supărat că românii nu au ținut doliu după Ion Iliescu și merg la Untold: „Progresiștii” au alte forme în care își arată respectul pentru istoria țării!
Politică 09 aug.
Adrian Năstase, supărat că românii nu au ținut doliu după Ion Iliescu și merg la Untold: „Progresiștii” au alte forme în care își arată respectul pentru istoria țării!
Parteneri
Untold 2025. Hagi, peștele de sticlă și papucii lui Ganacci. Sau cum să ții cu sufletul la gură 60 de mii de oameni (Foto&Video)
Spotmedia.ro
Untold 2025. Hagi, peștele de sticlă și papucii lui Ganacci. Sau cum să ții cu sufletul la gură 60 de mii de oameni (Foto&Video)
Ce s-a ales de o tânără care a câștigat 2.000.0000 de euro la Loto: „Mi-a ruinat viața”
Fanatik.ro
Ce s-a ales de o tânără care a câștigat 2.000.0000 de euro la Loto: „Mi-a ruinat viața”
Primele dovezi că un medicament de slăbit aflat deja pe piață încetinește îmbătrânirea
Spotmedia.ro
Primele dovezi că un medicament de slăbit aflat deja pe piață încetinește îmbătrânirea