Cum s-a petrecut accidentul

Conform relatărilor, un șofer de 22 de ani a intrat în coliziune cu un alt vehicul condus de un bărbat de 35 de ani. În urma impactului, una dintre mașini a ajuns pe trotuar, rupând marginea podului și fiind la un pas de a cădea în râul Bega. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru multiple infracțiuni.

„Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală, distrugere, tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe”, a anunțat IPJ Timiș.

Martori oculari suspectează că accidentul ar putea fi rezultatul unei răfuieli mai vechi între cei doi șoferi. În interiorul unuia dintre vehicule au fost descoperite diverse obiecte ascuțite și contondente, ceea ce ridică întrebări suplimentare despre circumstanțele incidentului.

Victime și intervenția autorităților

Doi răniți au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare: șoferul de 22 de ani și un pieton în vârstă de 49 de ani. Polițiștii au testat ambii șoferi cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative.

La fața locului au intervenit rapid și jandarmii pentru a calma spiritele, întrucât s-au adunat mai multe persoane. Totodată, în interiorul unui autoturism s-au descoperit mai multe obiecte contondente.

„Un tânăr de 22 de ani a condus un autoturism dinspre Bulevardul Mihai Viteazul înspre strada 20 Decembrie 1989, iar pe podul Mihai Viteazul ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 35 de ani.

În urma impactului au rezultat 2 victime, respectiv conducătorul auto de 22 de ani și un pieton în vârstă de 49 de ani.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea întregii situații de fapt în care s-a produs accidentul”, a transmis IPJ Timiș.

Impactul asupra patrimoniului istoric

Podul Episcopal, locul accidentului, este un monument istoric important al Timișoarei. Construit în 1913-1914, podul are o istorie bogată de peste un secol. Pagubele aduse acestei structuri istorice sunt considerabile.

În urma impactului, mai mulți stâlpi ai podului au fost complet distruși, astfel că monumentul istoric va necesita o serie importantă de reparații.

Podul Episcopal din Timișoara, cunoscut și sub numele de Podul Mitropolit Andrei Șaguna sau Podul Mihai Viteazu, este un pod istoric situat în centrul orașului Timișoara. A fost inaugurat în anul 1913 și face legătura între diverse zone centrale ale orașului (de exemplu, în dreptul Bulevardului Mihai Viteazu). Podul a primit numele de „Podul Episcopilor” inițial, de unde și denumirea curentă.

Tot sâmbătă, un alt accident marcant a avut loc la Timișoara. Fiul lui Mihai Leu a intrat cu maina într-un parapet de beton, chiar în timpul cursei din centrul orașului. Din fericire, nici Marco Leu și nici copilotul său nu au pățit nimic, iar cursa a fot reluată la scurt timp.

