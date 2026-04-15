Incidentul s-a produs luni, în jurul orei 16:00, într-un depozit auto, conform Gazzetta di Modena. Tragedia a avut loc în curtea unei firme, unde Nicolae Oprea lucra de mai mult timp. Românul era bine cunoscut și respectat în comunitatea locală.

În timpul unei manevre de repoziționare a unei mașini pe o platformă, acesta a fost prins între vehiculul pe care îl manevra, care s-a desprins, și o altă mașină parcată. Manevra, pe care Nicolae o realizase de nenumărate ori în trecut, s-a dovedit fatală.

Echipele de intervenție au ajuns rapid la fața locului. O ambulanță și o autospecială de intervenție rapidă a pompierilor au fost mobilizate pentru a ajuta la eliberarea corpului prins între vehicule. Alături de aceștia, la fața locului au sosit și carabinierii din San Damaso, precum și reprezentanți ai Medicinei Muncii, care au început cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului.

Pentru bărbat nu s-a mai putut face nimic, iar medicii au declarat decesul său la fața locului.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele și eventualele responsabilități în acest caz dramatic.

