Radu a fost reținut la un punct de control din Béziers-Ouest

Radu, un tânăr din România, a fost reținut pe 30 aprilie 2026, la punctul de taxare Béziers-Ouest, de către vameșii din Perpignan, relatează publicația franceză Midi Libre.

În camionul său, autoritățile au descoperit peste o jumătate de tonă de rășină de canabis, cu o valoare estimată la un milion de euro. Potrivit declarațiilor făcute în timpul procesului, Radu a declarat că a fost plătit cu 3.000 de euro pentru a transporta marfa din Spania în Germania.

„Nu am mai avut un loc de muncă. Mi s-a propus să transport aceste lăzi și am acceptat. Nu cunosc acei oameni și nu am verificat ce au pus în camion”, a spus el în fața instanței.

Șoferul a negat natura ilegală a mărfii transportate

În timpul anchetei, Radu a recunoscut că era conștient că este însoțit de două vehicule – unul care îi deschidea drumul și altul care îl urma la distanță.

Totuși, el a negat că știa despre natura ilegală a mărfii transportate. În ziua reținerii, șoferul a contactat de 92 de ori șoferul mașinii care îi deschidea drumul, conform informațiilor publicate de Midi Libre.

„Nu puteți spune că nu știați că marfa transportată era una foarte specială”, i-a spus președintele tribunalului.

„Aveam nevoie de bani. Este greșeala vieții mele”

Tânărul a răspuns cu ochii plecați: „Nu știam, dar aveam nevoie de bani. Este greșeala vieții mele”.

Reprezentanta Parchetului a susținut că Radu a fost o victimă exploatată de o organizație internațională de trafic de droguri.

„Trebuie să facem tot posibilul ca astfel de persoane să fie din ce în ce mai puțin prezente în Franța. I s-a cerut să își asume toate riscurile, în timp ce alții profită financiar. Deși recunoaște ce a făcut, el rămâne o victimă a acestui sistem”.

Procurorul a cerut o pedeapsă de șapte ani de închisoare

Avocatul apărării a pledat pentru reducerea sentinței.

„Clientul meu recunoaște că a avut un rol, dar a colaborat, chiar dacă nu a spus tot. Teama resimțită în momentul arestării l-a determinat să tacă. Vă rog să reevaluați severitatea pedepsei”.

În final, instanța a decis o pedeapsă chiar mai severă decât cea cerută de Parchet, condamnându-l pe șofer la opt ani de închisoare.

Conform deciziei judecătorești, Radu poate solicita o reducere a pedepsei după executarea a jumătate din aceasta, însă va fi obligat să părăsească definitiv Franța după eliberare.