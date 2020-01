De Andreea Radu,

În urma accidentului, cel puțin doi oameni au murit și alți șase au fost răniți pe autostrada germană A1 după ce 12 mașini s-au ciocnit în lanț.

Potrivit Digi24, unii dintre cei implicați în accident ar fi români. Colegul românului care conducea TIR-ul a povestit acesta a fost luat prin surprindere de ceața densă.

„Nu a putut evita tragedia, timpul de reacţie a fost zero, nici nu a ştiut ce s-a întâmplat”, a povestit colegul șoferului de tir.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der #Autobahn1 im Bereich #Wildeshausen sind in der Nacht zwei Menschen tödlich verletzt worden. Insgesamt waren 12 Fahrzeuge beteiligt. Die #Autobahn1 ist in Fahrtrichtung #Osnabrück bis in die Abendstunden gesperrt. *ds pic.twitter.com/sivRVw6MkS