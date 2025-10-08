A muncit 10 ani în Anglia, dar și-a dorit un viitor acasă

„Am muncit pentru Hermes, pentru Amazon și pentru Eddie Stobart și în nicio zi în Anglia nu am câștigat mai puțin 200 lire. N-a fost ușor, dar am strâns mereu din dinți, să pun bani de-o parte și, într-un final, am renunțat la salariul meu destul de bun ca să-mi îndeplinesc un vis în țara mea.”, a spus tânărul, conform sursei citate.

După un deceniu petrecut în Regatul Unit, Alin a decis să se întoarcă în România alături de soția sa și să investească economiile strânse într-o fermă de prepelițe.

„M-am întors în România să fac una dintre cele mai mari ferme de prepelițe.”

A înființat prima fermă de prepelițe din Gorj

Stabilit în satul Tâlvești, comuna Drăguțești, Alin Mihu a cumpărat un teren, a construit o hală și a pus bazele primei ferme de prepelițe din județul Gorj.

„Acum, eu și soția suntem deja în România, în Gorj. Am cumpărat aici un teren, am construit o hală și am făcut prima fermă de prepelițe din județ. Suntem la jumătate de drum cu investiția, însă în următorii doi-trei ani sper ca ferma mea să aibă peste 20.000 de prepelițe și să fie una dintre cele mai mari din țară. Investiția totală o estimez la peste 50.000 de lire”, a spus Alin Mihu pentru Anunțul UK.

Alin a povestit că a fost sprijinit permanent de autoritățile locale în demersurile pentru înființarea fermei.

„Vreau ca lumea să știe că dacă ești om onest și vrei să construiești ceva frumos poți avea susținerea autorităților și în România.”

„Locul meu este aici”

Fostul șofer de TIR a obținut recent certificatul de producător autorizat și a început deja să vândă ouă și pui de prepeliță. Acesta are planuri de a-și extinde activitatea și către marile lanțuri de supermarketuri din țară.

Chiar dacă a avut un venit consistent în Marea Britanie, Alin spune că adevărata împlinire a găsit-o acasă, în România.

„Am câștigat bani frumoși în Anglia și o să am mereu respect pentru această țară, dar România e mult mai frumoasă, iar locul meu este aici, între dealuri, la aer curat.”

Alin Mihu este căsătorit și are doi copii, iar visul lui este ca, în câțiva ani, ferma din Gorj să devină una dintre cele mai mari din România.

O altă tânără s-a întors în România din Marea Britanie și a ales să se mute la sat, în localitatea Apold, județul Mureș, împreună cu familia.

