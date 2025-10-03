Întoarcerea la rădăcini: viața la sat după ani în Marea Britanie

Tânăra crește animale și cultivă legume, pe care le vinde comunității locale. Astfel, familia nu depinde de supermarketuri, ci de munca zilnică proprie.

„La țară nu se moare de foame. Știți de ce? Pentru că aici, fiecare zi începe cu muncă și se termină cu rodul ei. Aici, în grădini cresc legume pe care le pui tu cu mâna ta. În ogradă cântă cocoșul dimineața, iar găinile îți dau ouă proaspete. Laptele de la vacă sau de la capră nu are termen de valabilitate de 6 luni, ci miroase a viață, a proaspăt, a sănătate.”, a explicat Alexandra Stamate, pe Facebook.

Alexandra Stamate este tânăra din județul Mureș care a primit o amendă de 10.000 de lei pentru construirea unui solar fără autorizație în propria grădină. Foto: Facebook / Ferma Emigranți în Grădină

Libertate și simplitate: avantajele vieții rurale

Alexandra compară viața la oraș cu cea de la sat și subliniază importanța simplității și muncii manuale.

„La țară, poate nu avem vitrine pline de bunătăți scumpe, dar avem beciurile cu borcane, cămările cu dulceață și murături și hambarele cu grâu și porumb. Poate nu ne îmbrăcăm mereu după ultima modă, dar avem mâini harnice și mese îmbelșugate. Și, mai ales, avem liniștea aceea pe care doar omul care știe că nu va rămâne flămând niciodată o poate avea. Pentru că pământul, animalele și natura nu te lasă la greu dacă ai grijă de ele.”

Recomandări Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

Alexandra trăiește la sat, în Mureș, alături de familia ei – Foto: Facebook / Ferma emigranți în grădină

„La oraș, depinzi de rafturile unui supermarket. La sat, depinzi de munca și dragul tău. Și asta îți dă libertate. Nu luxul aduce siguranța. Ci simplitatea și pământul. Iar aici, la țară, știm că avem tot ce ne trebuie. Și asta, pentru mine, e cea mai mare bogăție.”, a mai scris Alexandra pe pagina sa, Ferma Emigranți în grădină.

Comentariile sunt împărțite: unii susțin că și la oraș există acces la alimente sănătoase și munca este la fel de solicitantă, în timp ce alții preferă stilul de viață de la țară, apreciind liniștea și simplitatea pe care o oferă.

Postarea Alexandrei a strâns aproape 5.000 de aprecieri și peste 300 de comentarii.

Top 5 lucruri pe care le face la sat și nu le făcea în UK

Alexandra a împărtășit pe Facebook câteva dintre activitățile care îi definesc viața rurală de acum, după ani întregi în care a locuit în Marea Britanie.

1. „Fac focul în sobă dimineața. În UK dădeam drumul la centrală, aici simt căldura lemnului și mirosul de fum care îți intră în suflet.”

2. „ Îmi iau laptele direct de la sursă. Nu din supermarket, nu pasteurizat, ci muls cu mâna, cald, plin de viață.”

3. „Îmi fac pâinea mea. Cu maia, cu răbdare, cu mâinile mele. În UK cumpăram totul ambalat.”

4. „Îmi cresc legumele în grădină. Spre sfârșitul perioadei în UK am închiriat o grădină și începusem să cultivăm fără să săpăm….dar mai mult ca hobby.”

5. „Trăiesc în ritmul naturii. La oraș alergi după ceas și program. La țară, viața curge după anotimpuri, după cântatul cocoșului și apusul soarelui.”

Pentru Alexandra, viața la sat nu înseamnă lipsuri, ci bogății pe care orașul nu le poate oferi.

Solarul construit de Alexandra a fost considerat de autorități drept „construcție neautorizată”. Astfel, oamenii legii i-au dat o amendă de 10.000 de lei. Foto: Facebook / Ferma emigranți în grădină

Recomandări Top cinci domenii unde munca la negru este la ordinea zilei în România. Două milioane de români muncesc ilegal

„Sunt lucruri mici, dar ele fac diferența. Viața simplă nu înseamnă lipsuri, ci bogății pe care înainte nici nu le observam.”, concluzionează tânăra.

Liniștea, hrana naturală și independența câștigată prin muncă zilnică fac din viața rurală cea mai mare avere pentru ea și familia sa.

Alexandra este cea care a primit amendă după ce a construit un solar în propria curte din Mureș.

Acum, autoritățile vor să schimbe legea pentru a veni în sprijinul gospodarilor care cultivă legume.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE