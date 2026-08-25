Aproape 1,7 tone de droguri, capturate în patru țări

DIICOT și polițiștii antidrog au făcut 16 percheziții în Timișoara, Satu Mare, Oradea, Câmpulung Moldovenesc și în județele Maramureș, Satu Mare, Timiș și Mehedinți, luni, 24 august.

„Din probatoriul administrat până în prezent a reieșit că, începând cu luna septembrie 2023, 5 persoane (patru bărbați și o societate comercială cu profil de transport internațional) ar fi constituit un grup infracțional organizat de tip piramidal, la care ar fi aderat ulterior alți membri, cetățeni români și străini, având ca scop obținerea unor importante sume de bani din procurarea și transportarea, din Spania către diverse state europene, a unor cantități de ordinul sutelor de kilograme de droguri de risc și mare risc, respectiv rezină de canabis, canabis și cocaină, prin utilizarea de ansambluri rutiere de mare tonaj (TIR-uri), prevăzute cu compartimente ascunse.”, a precizat DIICOT.

Ancheta vizează constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și mare risc și spălarea banilor. Mai exact, gruparea formată din cetățeni români și străini ar fi organizat transporturi de canabis, hașiș și cocaină din Spania către mai multe state europene, folosind TIR-uri cu compartimente ascunse, încă de acum trei ani.

„Investigația, desfășurată în cooperare cu autoritățile din Franța, Spania, Italia și Germania, prin Eurojust, și cu sprijinul Europol, a dus la identificarea a patru transporturi de droguri, depistate în aceste state.”, a transmis DIICOT.

Potrivit probelor strânse în dosar, gruparea ar fi organizat transporturi de canabis, hașiș și cocaină din Spania către diverse state europene.

Patru transporturi au fost depistate de autoritățile din Franța, Germania, Italia și Spania, în urma cooperării judiciare internaționale.

În total, au fost capturate:

114 kilograme de cocaină;

228,2 kilograme de canabis;

1.376,9 kilograme de rezină de canabis (hașiș).

Valoarea drogurilor a fost estimată la aproximativ 9,6 milioane de euro la nivel en-gros și 25 de milioane de euro la nivel en-detail.

„La grupul infracțional organizat ar fi aderat alte 10 persoane (nouă bărbați și o femeie), precum și alte 4 societăți comerciale, implicate în circuitul infracțional cu scopul de paravan legal pentru transportul drogurilor, întreaga activitate a grupării de criminalitate organizată fiind sprijinită de către o altă persoană, o femeie, partenera de viață a unuia dintre lideri.”, arată DIICOT.

„Crime as a service”

Anchetatorii spun că gruparea ar fi funcționat ca un serviciu de transport pentru rețele internaționale de trafic de droguri. Comenzile ar fi venit de la traficanți albanezi, iar membrii grupării din România s-ar fi ocupat de organizarea transporturilor.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

După ce primeau comenzile de la traficanții albanezi, liderii din România ai grupării transmiteau coordonatele membrilor, recrutau șoferi și asigurau autovehiculele. Aceștia monitorizau transporturile din țară, iar dacă drogurile erau capturate, le asigurau asistență juridică șoferilor și verificau dosarele penale pentru a preveni identificarea lor.

Modelul de operare a fost descris drept „crime as a service”.

„În esență, gruparea investigată în prezenta cauză ar fi oferit grupărilor de narco traficanți albanezi servicii de transport a diferitor feluri și cantități de droguri de risc și mare risc, din țările – puncte de intrare a drogurilor în Europa, în țările – puncte de destinație din Europa, în funcție de comenzi, constatându-se tipicitatea modului de operare „crime as a service””, se arată în comunicatul DIICOT.

În 2025, liderul grupării, cetățean român, a fost inclus, la solicitarea României, pe lista High Value Targets a Europol, „fiind considerat o țintă cu risc major pentru criminalitatea gravă și organizată transfrontalieră”.

Audierile au loc la DIICOT

Probele au arătat că liderul grupării folosea o aplicație criptată specifică traficanților, datele fiind obținute de la autoritățile franceze prin Ordin European de Anchetă. În acord cu jurisprudența UE, acestea vor fi folosite ca probe ce demonstrează legăturile sale de durată cu traficanții albanezi și perseverența infracțională.

Persoanele vizate urmează să fie audiate la sediul DIICOT – Structura Centrală. Ancheta a beneficiat de cooperarea autorităților din Franța, Spania, Italia și Germania, prin Eurojust, precum și de sprijinul Europol.

Autoritățile precizează că persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege și de prezumția de nevinovăție.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE