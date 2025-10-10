Femeia cu cetățenie ucraineană, în vârstă de 35 de ani, a ajuns în punctul internațional de trecere a frontierei Porubne, intenționând să iasă din țară spre România.

Vameșii aveau informații despre o posibilă tentativă de transport ilegal de valută, așa că mașina femeii a fost direcționată spre un control amănunțit.

În timpul verificării, o echipă comună de grăniceri și vameși a descoperit, în compartimentul motorului, o ascunzătoare special amenajat. În interior erau 38 de pachete și 7 teancuri cu bani cash nedeclarați.

Suma totală a valutei confiscate, la cursul Băncii Naționale a Ucrainei, este de peste 973.000 de dolari. De asemenea, a fost confiscat automobilul Mercedes E 55 AMG, evaluat la 29.000 de dolari.

În legătură cu acest caz, grănicerii din detașamentul Cernăuți au transmis o notificare către Direcția Teritorială a Biroului de Securitate Economică al regiunii, privind identificarea unor indicii de infracțiune penală.

