Antonia-Ioana Ivanciu, o tânără de 29 de ani, se afla pe locul din dreapta al unui Ford Focus care încerca să iasă din parcarea mallului AFI din București. Mașina condusă de soțul ei a fost izbită puternic din lateral de un SUV albastru, condus de un preot teleormănean. Acesta lovise, cu câteva secunde înainte, și alte trei mașini din parcare.

Ce viteză avea mașina condusă de preot

Imaginile de pe camerele de supraveghere au stârnit dezbateri aprinse cu privire la viteza prinsă de mașina bărbatului care a produs accidentul, total nefirească unei parcări de mall. A atras atenția și faptul că șoferul n-a coborât, după ce a lovit cu spatele celelalte mașini staționate, ci a accelerat.

Internată în Spitalul Universitar din Capitală, Antonia a murit trei săptămâni mai târziu, pe 24 aprilie 2022, în ziua de Paști.

Acum, în urma primei expertize, dintre cele două care au ajuns la dosar – cea tehnică și cea medico-legală, s-a stabilit și ce viteză avea bolidul Volkswagen Tiguan: 55 de kilometri la oră, adică de 11 ori mai mult decât maximumul admis în parcare, 5 km/h.

Ce alte detalii noi scoate la iveală documentul?

„A comutat voluntar”

În expertiză se insistă că șoferul care a produs accidentul „a comutat voluntar maneta cutiei de viteze automate în poziția D, drive, mers înainte, și a accelerat din nou spre maxim”.

Asta după ce accelerase spre maximum și când lovise, cu spatele, celelalte mașini.

Datele au fost culese din sistemul Event Data Recorder, un fel de cutie neagră a mașinii, care ajută anchetatorii să refacă elementele unui accident.

Din acest sistem reiese că:

Șoferul Volkswagenului „a acționat pedala de accelerație la maximum, 100%” și în momentul coliziunii cu spatele;

După coliziune, „autoturismul Volkswagen Tiguan a ajuns la viteză nulă”, adică se oprise;

Suspectul a repetat și în direcție opusă ce a făcut inițial. „A acționat pedala de accelerație la maximum, 100%, până la impactul cu autoturismul Ford Focus”

Nu a frânat deloc

În expertiză se arată și că preotul din Teleorman nu a frânat deloc.

„În momentele premergătoare acestei coliziuni, autoturismul condus de suspect se afla în mișcare accelerată cu o viteză mai mică de 55 km/h”, asta însemnând că viteza a fost în creștere până la impact.

Viteza medie a fost 50-51 de kilometri pe oră în momentele premergătoare accidentului, iar în momentul impactului a fost de 55 km/h.

Cum putea fi evitat accidentul

Expertul consideră că șoferul cercetat „a creat o stare de pericol potențial pentru participanții la trafic din interiorul parcării” pentru că a ajuns la o viteză „net superioară vitezei permise în incinta respectivă”.

În plus, specialistul atrage atenția că accidentul și, prin urmare, decesul n-ar fi avut loc dacă bărbatul, pe lângă viteza prinsă și prioritatea neacordată, s-ar fi oprit când lovise celelalte mașini.

Accidentul în urma căruia a decedat o persoană nu s-ar mai fi produs dacă suspectul nu ar mai fi comutat în mod voluntar maneta cutiei de viteze din poziția R, mers înapoi, în poziția D, mers înainte, după coliziunea de la partea din spate, soldată doar cu pagube materiale. Fragment din expertiză:

„N-a existat vreo defecțiune”

Pentru că modul în care se petrece accidentul este total nefiresc, au fost solicitați și reprezentanții producătorului autoturismului Volkswagen Tiguan.

Aceștia au explicat că sistemul de operare front assist și sistemele de siguranță față/spate nu intră în funcțiune sau se dezactivează atunci când șoferul apasă pedala de accelerație la maximum, 100%.

Totodată, sistemul de asistență la parcare se dezactivează când viteza autovehiculului este mai mare de 10 km/h, au menționat ei.

De altfel, explică reprezentanții producătorului, e „firesc ca sistemele de asigurare și asistență să se dezactiveze când pedala de accelerație este acționată la maximum, 100%, pentru că șoferul este cel care controlează, în final, autovehiculul, iar vehiculul răspunde strict la comenzile conducătorului acestuia”.

Producătorul a plusat că n-a existat nicio defecțiune a autoturismului. Iar sistemul de frânare n-a intrat în funcțiune pentru că mașina era accelerată la 100%.

„Lipsa declanșării automate a sistemului de frânare nu a intervenit ca urmare a existenței unei defecțiuni a autovehicului de orice fel, a sistemului de frânare sau a sistemului de frânare automată, ci ca urmare a autorizării autovehiculului, de către conducătorul acestuia, în anumiți parametri ce depășesc parametrii maximali pentru care sistemele de siguranță ale autovehicului au fost concepute, ceea ce nu a permis intervenția unei frânări automate”, spun reprezentanții producătorului mașinii.

Martor: „M-am gândit că cineva încearcă să facă rău”

În acest moment, cum expertizele sunt prezente la dosar, e de așteptat ca momentul finalizării urmăririi penale să se apropie, asta dacă nu se înaintează contestații.

Suspectul, preot în Teleorman, e urmărit penal pentru ucidere din culpă. Libertatea a aflat, ulterior, că acuzația inițială a fost de omor.

Schimbarea de încadrare a fost făcută înainte de sosirea la dosar a expertizelor.

În dosar se află și declarații de martori. Unul dintre aceștia a menționat că a sunat la 112 fără să vadă accidentul, auzind doar zgomotul produs în parcare.

„Declar că nu am văzut modalitatea de producere a accidentului. Am luat hotărârea să sun la 112 după ce am auzit zgomotul unei lovituri și plecarea în trombă, gândindu-mă că cineva încerca să facă rău în sensul de a lovi mai multe mașini ca și cum ar fi fost nervos, în special din cauza demarării în trombă”.

Intenția ar fi fost negată de preot, care n-ar fi dat decât o singură declarație, cea inițială. Șoferul din Teleorman le-ar fi spus anchetatorilor, conform Gândul, că „încercase să parcheze mașina, a lovit două și apoi, speriat, a accelerat”.

