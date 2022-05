EXCLUSIV. „De Înviere, când fata noastră murea, preotul care a lovit-o împărțea lumină în biserică”. La mai bine de o lună de la accidentul filmat dintr-un mall din București, nimeni nu e urmărit penal

Pe 2 aprilie 2022, în a doua parte a după-amiezii, liniștea din parcarea mall-ului AFI din sectorul 6 al Bucureștiului e tulburată de o ciocnire, după care se lasă liniștea. Pentru doar câteva secunde însă. Căci un SUV albastru și lucios de Teleorman intră, puternic, într-o mașină albă Ford, care se deplasa cu câțiva kilometri la oră. Bușitura se produce frontal pentru mașina venită cu viteză și exact în partea stângă, cea a șoferului autoturismului lovit.

Mașina albastră e și cea care, înainte, lovise alte două mașini în timp ce încerca să se parcheze.

Imaginile înfiorătoare ajung pe internet, publicate pe YouTube de bloggerul Zoso. Se vede cum, pentru o fracțiune de secundă, chiar la început, mașina de teren lovește o altă mașină, accelerează nefiresc, evită o mașină și intră în plin în Ford, care e proiectat într-un alt autoturism parcat pe un loc destinat persoanelor cu dizabilități.

Se poate vedea cum șoferul mașinii de teren se târăște din vehicul după impact, trece pentru câteva secunde pe la mașina lovită, face un semn scurt cu mâinile spre șoferul din mașina pe care o lovise, apoi revine la SUV. O femeie vine alergând la mașina care a provocat accidentul, se duce direct la bancheta din spate, de unde coboară o fată.

Sunt soția și fiica celui care a produs accidentul. Ele se îndepărtează și îl lasă singur pe bărbatul de la volan.

Imagine cu cele două mașini, șoferul mașinii albastre, soția și fiica acestuia. Foto: captură YouTube

„Sunet asurzitor de motor”

Aurel Ivanciu este șoferul mașinii albe de pe imaginile video. El și soția sa, Ioana-Antonia, se îndreptau către „bariera de la ieșirea spre bulevardul Timișoara, aflată imediat spre dreapta”.

„Am auzit o mică ciocnitură, fiind și alte autoturisme nu am văzut nimic. Alte mașini și-au continuat drumul, l-am continuat și noi. Și-apoi am simțit bușitura și acel sunet asurzitor de motor. Am avut o tresărire, am și momente în care nu mai țin minte exact ce s-a întâmplat, doar frânturi.

Eram cu privirea în față, n-am văzut nimic. Am fost conștient tot timpul, dar am frânturi lipsă”, povestește Aurel pentru Libertatea.

Șoferul celălalt s-a uitat puțin pe geam, nu înțelegeam în primul rând cine e, nu-mi dădeam seama atunci. Apoi a plecat. A venit un domn doctor, eu sunasem la 112, dar nu eram foarte coerent. El ne-a acordat primul ajutor și mi-a spus să o țin trează, să nu închidă ochii. Aurel Ivanciu, șoferul mașinii lovite:

„Prietenaș, poți să mă omori, că n-am ce să fac”

Soțul a ieșit din mașină după ce au venit cei de la ambulanță.

Șoferul care a produs accidentul, despre care ulterior au aflat că este preot paroh într-un sat din județul Teleorman, a revenit lângă mașina lovită.

„Mi-a spus ceva de genul «prietenaș, poți să mă omori, că n-am ce să fac». L-am văzut doar cu coada ochiului, mă uitam la soția mea, care era urcată atunci pe targă”.

Soții Ivanciu au plecat cu ambulanțe diferite spre Universitar. El, primul. Apoi, și ea. El a fost externat în aceeași zi, la ora 19. Ea a rămas internată în stare gravă.

În documentele medicale din primele zile de internare, diagnosticul legat de accident este „traumatism cranio-cerebral grav, leziuni axonale difuze și hemoragie subarahnoidiană posttraumatică”.

În urma impactului, cei doi soți din mașina albă au ajuns la spital

După o evoluție nefavorabilă, tânăra s-a stins după 22 de zile, pe 24 aprilie, ora 9 dimineață. Era chiar ziua de Paști.

Pe 11 iulie ar fi împlinit 30 de ani.

„E mașină din 2022”

„Fata noastră a murit de Înviere, când preotul care a făcut accidentul dădea lumină. Nu ne putem obișnui cu asta”, spun cei din familia ei.

Ei spun că au rămas neplăcut surprinși și de alt moment care l-a avut în prim-plan pe preot.

„S-a dus fratele ei după accident acolo. El lucra în preajmă, la turnurile AFI. L-a văzut pe cel care a produs accidentul. I s-a părut foarte nepăsător, părea că îi pasă mai mult de mașină. Le spunea anchetatorilor că el nu are cum să lase mașina acolo, că e mașină din 2022. Părea nepăsător, că nu îi pasă că cineva acolo…”, afirmă rudele.

Soțul femeii, Aurel, povestește că i s-a luat o singură declarație când era pe targă. „Nu aveam prea multe ce să spun, le-am spus ce s-a întâmplat”, repetă el.

„Plus am fost chemat pentru o reconstatare, ceva mai mult să se vadă ce daune au mașinile. Mașinile rămăseseră acolo, în parcare. Ne-am dus la Udriște, la accidente rutiere. Apoi în parcare, după o săptămână, s-a făcut un proces-verbal referitor la avarii. Am bănuit că mai mult pentru asigurare. Și atât”.

De partea cealaltă, șoferul din Teleorman le-ar fi spus anchetatorilor, conform Gândul, că „încercase să parcheze mașina, a lovit două și apoi, speriat, a accelerat”.

Tânăra s-a stins chiar în ziua de Paști

„Nu a fost dispusă efectuarea urmăririi penale față de o anumită persoană”

Libertatea a aflat că s-a deschis un dosar penal la două zile după producerea accidentului, pe 4 aprilie 2022. Acesta se află la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6 din București.

Cercetările se efectuează „cu privire la săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă (…) și ucidere din culpă”, conform unui răspuns primit de ziar pe 11 mai.

Cu toate acestea, șoferul mașinii nu este încă urmărit penal, iar în caz nu au fost luate măsuri preventive.

„Până la acest moment nu a fost dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale față de o anumită persoană fizică sau juridică”, au menționat procurorii.

Prin semnătura prim-procurorului Alina Nicoleta Gherghina și a purtătorului de cuvânt Irina Elena Ilie, Parchetul nu a menționat numărul persoanelor audiate în dosar, „având în vedere caracterul nepublic al urmăririi penale”.

Oprit de la „săvârșirea lucrurilor sfinte”

Libertatea a discutat cu reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române despre cazul bărbatului, iar BOR a menționat că, dacă preotul va fi găsit oficial vinovat pentru producerea accidentului și va fi condamnat penal, nu va mai putea să slujească.

„Cazul său va fi judecat inclusiv în cadrul consistoriului eparhial, care va decide detaliile sancționării lui pe linie strict bisericească/administrativă”, a menționat BOR.

Libertatea s-a adresat Episcopiei Alexandriei și Teleormanului, care a dat detalii prin purtătorul de cuvânt, preot Eugen Păunescu.

„Preotul a fost oprit «de la săvârșirea lucrărilor sfinte» până la pronunțarea definitivă a instanței de judecată. Acest fapt s-a întâmplat în urma declarației dumnealui privind decesul persoanei accidentate. În funcție de hotărârea instanței se vor aplica prevederile statutare și cele regulamentare. Este un moment trist pentru toți”, a punctat el.

Suspendat după 1 mai

Întrebat dacă acesta a ținut slujba de Înviere pe 24 aprilie, când tânăra s-a stins, Păunescu a punctat: „Părintele a aflat de decesul persoanei accidentate după data de 1 mai (dată la care s-a dispus și suspendarea – n.r.) de pe rețelele de socializare și din telefoanele pe care le-a dat la Spitalul Universitar”.

Păunescu a completat că, oficial, preotul n-a fost „înștiințat de nicio persoană sau de vreo instituție despre decesul persoanei” până pe 16 mai.

Totuși, spune acesta, preotul poate participa în continuare la slujbe chiar și după suspendare, însă drept cântăreț la strană.

„Părintele a fost prezent la biserică, iar după pronunțarea suspendării a săvârșit slujba în calitate de cântăreț, la strană. La biserică sunt 3 preoți și programul slujbelor nu a fost afectat de acest aspect administrativ”, a conchis el.

