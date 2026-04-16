Descoperirea întâmplătoare din 1990

În inima junglei din provincia Quang Binh, din Vietnam, se află o comoară ascunsă timp de milioane de ani: Peștera Son Doong („Peștera Râului de munte” n.r.), considerată cea mai mare peșteră din lume. Povestea ei a fost relatată pe larg de publicația IFL Science.

În decembrie 1990, Ho Khanh, un localnic din zonă, a descoperit pentru prima dată intrarea în peșteră. Era în căutarea lemnului de agar, o rășină rară și valoroasă folosită în medicină și parfumuri, când a fost surprins de o furtună puternică.

Căutând adăpost, el a dat peste această peșteră din care ieșea un abur rece, ca o „respirație de dragon”. De teamă, nu a explorat mai departe, dar imaginea intrării misterioase i-a rămas întipărită în minte.

Peștera a fost pierdută timp de 17 ani

Anii au trecut, iar intrarea în peșteră a rămas un mister. În 2007, Ho Khanh l-a întâlnit pe Howard Limbert, liderul echipei britanice de explorare a peșterilor din Vietnam. Împreună cu echipa sa, Limbert l-a rugat pe Khanh să-i conducă în junglă pentru a găsi această peșteră neobișnuită.

Însă, în ciuda eforturilor lor, nu au reușit să localizeze intrarea. Jungla din Parcul Național Phong Nha-Kẻ Bàng este cunoscută pentru terenul său neiertător. Vegetația densă, stâncile abrupte, șerpii veninoși și inundațiile bruște fac orientarea extrem de dificilă, chiar și pentru cei mai experimentați ghizi.

În 2008, Khanh s-a întors singur în junglă, hotărât să găsească intrarea pierdută. După o căutare minuțioasă, a reușit să o localizeze, după 17 ani, și a marcat locul cu grijă.

Marea descoperire din 2009

Un an mai târziu, în 2009, echipa britanică, împreună cu cercetători ai Universității de Științe din Hanoi, a revenit și a început explorarea interioară. Rezultatele au fost uimitoare.

Peștera Son Doong s-a dovedit a fi de cinci ori mai mare decât Deer Cave din Malaezia, deținătorul anterior al titlului de „cea mai mare peșteră din lume”.

Cu un volum de 38,4 milioane de metri cubi și pasaje ce se întind pe aproape 9 kilometri, peștera are secțiuni atât de mari încât pot găzdui un avion Boeing 747 fără ca aripile să atingă pereții.

Minunile naturale ale peșterii

Peștera nu este doar mare, ci și spectaculoasă. Unele porțiuni sunt luminate natural de două doline uriașe care permit luminii solare să pătrundă în interior, creând un ecosistem unic.

Eroziunea apei ușor acide, care curge prin calcarul solubil de milioane de ani, a format camere vaste, coridoare și formațiuni impresionante.

Una dintre cele mai uimitoare creații naturale din Son Doong este stalagmitul „Hope and Vision” („Speranță și Viziune” n.r.), despre care se crede că este cel mai înalt din lume, măsurând 70 de metri.