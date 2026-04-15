Cum ar vota românii dacă duminică ar fi alegeri. AUR continuă să fie pe primul loc, ce scoruri ar lua PSD, PNL și USR

Sondajul, realizat la comanda platformei de știri informat.ro în colaborare cu Strategic Thinking Group, oferă o radiografie a preferințelor politice la nivel național.

AUR, în ușoară scădere. PSD a crescut un procent

Potrivit datelor, 77,3% dintre respondenți au exprimat o preferință pentru un partid politic, indiferent dacă au afirmat sau nu că ar participa la vot. Procentul alegătorilor care ar vota cu AUR a scăzut la 37%, marcând cel mai mic procent înregistrat de partid de la alegerile prezidențiale din mai 2025, când acesta înregistra 38,1%.

Partidul Social Democrat (PSD) ocupă poziția a doua în preferințele electoratului, cu 20,1% din voturi, în creștere de la 19,2% în martie 2026. Partidul Național Liberal (PNL) urmează cu 15,5%, urcând ușor față de luna precedentă, iar Uniunea Salvați România (USR) ajunge la 12,7%, în creștere față de rezultatele din martie 2026.

Alte partide precum UDMR (4,3%), POT (3,6%), SOS România (2,8%) și SENS (2,4%) au obținut scoruri mai modeste. Procentajele pentru candidații independenți și alte partide rămân la 1% și, respectiv, 0,7%.

Cine mobilizează mai bine alegătorii

Un fenomen evidențiat de sondaj a fost discrepanța dintre intenția de vot și participarea efectivă la urne. Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, subliniază: „AUR atinge cel mai mic scor în măsurătorile INSCOP realizate după alegerile prezidențiale din mai 2025 (37%), pierzând față de începutul anului 2026 4 puncte procentuale.

În același timp se observă un nou fenomen care, luna aceasta, pare mai amplu față de alte măsurători, și anume creșterea semnificativă a diferențelor între intenția de vot a respondenților care aleg un partid, respectiv a respondenților care aleg un partid și declară că ar veni sigur la vot (votanții mobilizați).

De exemplu, în cazul PSD este o diferență de 3,5 puncte procentuale între cei care aleg PSD (20,1%) și votanții mobilizați ai PSD (16,6%). Spre comparație, PNL, USR și AUR au alegători mai mobilizați, în timp ce PSD și UDMR au alegători mai puțin mobilizați în acest moment.”

Votanții PSD nu sunt foarte siguri că vor merge la vot

Pe o scară de la 1 la 10, unde 1 indică „sigur nu” și 10 „sigur da” vor merge la vot, 64,9% dintre respondenți au ales 10, ceea ce indică un nivel ridicat de intenție de participare. Cu toate acestea, 15,8% au ales 1, ceea ce sugerează că o parte semnificativă a populației ar putea opta să nu participe.

Dintre cei care au declarat că sunt siguri că vor merge la vot (55,9% din eșantion), preferințele se schimbă ușor: AUR obține 38,8%, PNL 16,9%, iar PSD 16,6%. USR înregistrează 14,4%, în timp ce UDMR are 3%, POT 4,5%, SOS România 1,4%, iar SENS 2,2%. De asemenea, 1,3% ar susține un candidat independent, iar 1% ar vota pentru alte partide.

Metodologie

Cercetarea a fost efectuată prin metoda CATI (interviuri telefonice) pe un eșantion reprezentativ de 1.100 de persoane, cu o marjă de eroare de ±3% și un nivel de încredere de 95%. Respondenții sunt cetățeni români neinstituționalizați, cu vârsta de 18 ani și peste, iar datele au fost colectate între 1 și 7 aprilie 2026.

