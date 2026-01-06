Pace negociată în Ucraina: majoritatea ar accepta condițiile impuse de SUA

Întrebați dacă o eventuală pace în Ucraina, negociată în condițiile impuse de Statele Unite, ar trebui semnată, 68% dintre respondenți au răspuns afirmativ, 18% se opun, iar 14% nu știu sau nu răspund.

Diferențele între mediul urban și rural sunt reduse, semn că dorința de încheiere a conflictului este larg împărtășită, indiferent de mediul de rezidență.

Încredere ridicată în NATO

Unul dintre cele mai relevante rezultate ale sondajului vizează percepția privind securitatea României în cazul unui atac al Federației Ruse. 74% dintre români cred că țara noastră ar fi apărată de NATO, 17% nu cred acest lucru, iar 9% nu pot aprecia.

În mediul urban, nivelul de încredere este mai ridicat (78%), iar în mediul rural procentul scade la 62%.

74% dintre români cred că țara noastră ar fi apărată de NATO în cazul unui atac al Rusiei

Serviciul militar obligatoriu împarte societatea

Opiniile sunt aproape împărțite în mod egal în privința reintroducerii serviciului militar obligatoriu. 49% dintre respondenți susțin această măsură, în timp ce 47% se opun, iar 4% nu au o opinie clară.

Românii cred că serviciul militar obligatoriu ar trebui reintrodus

Susținerea este mai ridicată în mediul urban (57%), comparativ cu mediul rural, unde opoziția este mai puternică.

Apărare națională: sprijin masiv pentru înarmare rapidă

Pe fondul tensiunilor regionale, 71% dintre români consideră că țara ar trebui să se înarmeze rapid pentru a-și consolida capacitatea de apărare.

Doar 22% se opun acestei idei, iar 7% nu pot aprecia.

În mediul urban, sprijinul urcă la 75%, în timp ce în mediul rural se menține la un nivel ridicat, de 60%.

Majoritatea românilor vor înarmare rapidă

Relația cu SUA, privită critic de majoritatea respondenților

Deși Statele Unite sunt principalul aliat strategic al României, 56% dintre respondenți declară că nu sunt mulțumiți de nivelul relațiilor bilaterale dintre România și SUA.

Doar 36% se declară mulțumiți, iar 8% nu pot aprecia. Nemulțumirea este mai accentuată în mediul rural, unde 60% dintre respondenți exprimă o opinie negativă.

Relații economice cu Rusia: societate divizată

Întrebați dacă România ar trebui să aibă relații economice mai apropiate cu Federația Rusă, 49% dintre respondenți spun „nu”, în timp ce 48% răspund afirmativ.

Rezultatul arată o societate profund divizată pe acest subiect, în ciuda contextului geopolitic tensionat.

Sondajul Avangarde a fost realizat în perioada 27-30 decembrie 2025, pe un eșantion de 1.000 de persoane adulte, neinstituționalizate, din România. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), iar eroarea maximă de eșantionare este de ±3,4%, la un nivel de încredere de 95%. Eșantionul a fost ponderat în funcție de gen și nivel de educație.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE