Europa are multe de învățat de la Ucraina în ceea ce privește apărarea împotriva atacurilor cu drone, a susținut șeful statului finlandez în acest context.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, declarase anterior că Santinela Estică va include o gamă variată de resurse din partea aliaților, incluzând Danemarca, Franța, Regatul Unit, Germania și alții.

Măsura NATO vine pe fondul unor provocări din partea Rusiei. În noaptea de 9 spre 10 septembrie, 19 drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez, iar patru dintre ele au fost doborâte de apărarea antiaeriană. Câteva zile mai târziu, un astfel de aparat de zbor a intrat și în spațiul aerian al României, fiind urmărit timp de 50 de minute de avioane de luptă F-16 și Eurofighter Typhoon.

În plus, trei avioane militare ruseşti au încălcat vineri dimineață, timp de 12 minute, spaţiul aerian al Estoniei în zona insulei Vaindloo, la aproximativ 100 de kilometri de capitala Tallinn. Avioanele nu aveau planuri de zbor, transponderele nu erau pornite şi nu erau în contact cu controlul traficului aerian

Avioane de vânătoare italiene F-35 staţionate în Estonia în cadrul operaţiunii NATO Santinela Baltică, alături de avioane suedeze şi finlandeze, au răspuns la intruziune, iar avioanele ruseşti au fost forţate să fugă. Mark Rutte a salutat un răspuns „rapid şi decisiv”.

Santinela Estică este o misiune de apărare lansată de NATO pentru a mări viteza de răspuns a aliaților, cât și modernizarea tehnicii folosite împotriva atacurilor cu drone. Misiunea este lansată la mai puțin de nouă luni după Santinela Baltică, notează TVR Info.

Regimul de la Moscova contestă aceste misiuni și le prezintă ca „dovezi” că NATO intră în război cu Rusia. Ministrul apărării Ionuț Moșteanu precizează că aceste declarații nu au nicio legătură cu realitatea, iar deciziile de sporire a cooperării în sfera apărării sunt strict pentru a descuraja noi provocări, nu pentru a lansa atacuri.

