Grindeanu a explicat că PSD respinge ideea unor alianțe care ar izola PSD în coaliție

Sorin Grindeanu spune că nu există nicio problemă dacă fiecare partid din coaliție își propune propriul candidat și își prezintă programul, discutând constructiv despre București și proiectele sale.

„Nu e vorba de data alegerilor. Este vorba despre această coaliţie, dacă ne dorim sau nu, să meargă înainte. Şi am să mă explic. N-are nimeni niciun fel de problemă dacă fiecare parte componentă din această coaliţie găseşte de cuvinţă să-şi scoată un candidat, să meargă înainte, să-şi facă programul, să discutăm în mod constructiv despre Bucureşti şi despre proiectele Bucureştiului”, spune Grindeanu.

În același timp, PSD nu se opune ideii unui candidat comun al coaliției, însă consideră că trebuie evitată formarea unor alianțe parțiale între două sau trei partide care ar putea izola PSD în cadrul coaliției.

De asemenea, nu ne opunem în a avea un candidat comun al acestei coaliţii. Ceea ce credem, şi am mai spus acest lucru, credem că trebuie a fi evitat să existe combinaţii din acestea de câte doi, din trei, care se ducă la izolarea PSD-ului în coaliţie”, a declarat Sorin Grindeanu.

Îngrijorări privind stabilitatea coaliției

Grindeanu a avertizat că excluderea partidului său din deciziile privind alegerile din București ar putea duce la instabilitate politică.

„Acest lucru aduce, într-un final, la ridicarea gradului de instabilitate politică şi poate să ducă chiar şi la ruperea coaliţiei”, spune acesta.

„Alegerile pe Bucureşti nu sunt comparabile cu alegerile de niciunde din ţară. E un grad de vizibilitate ridicat, vorbim de foarte multe energii puse în mişcare, atunci când lucrurile par că sunt făcute în a izola PSD-ul, înseamnă că PSD-ul nu e dorit în coaliţie”, spune Sorin Grindeanu.

Acesta a adăugat că nu este vorba despre dată, ci despre discuții în coaliție, pe decizii politice și de cum se merge mai departe în coaliție.

Sorin Grindeanu explică faptul că „alegerile din Bucureşti reprezintă un punct pe care trebuie să îl depăşim, dacă vrem să continuăm în coaliţie”

Noi înțepături la adresa lui Cătălin Drulă

Sorin Grindeanu a făcut noi înțepături la adresa lui Cătălin Drulă.

„Acum am văzut că există un candidat din Timişoara, care e parlamentar de Timişoara şi vrea să candideze la Bucureşti, domnul Drulă”, a spus Grindeanu.

De asemenea, atunci când a fost întrebat dacă ştie despre o asociere între USR şi PNL şi dacă au transmis aceste partide în coaliţie că vor avea un candidat comun, Grindeanu a răspuns: „Nu, dar suntem prevăzători”.

Iată care a fost reacția lui Cătălin Drulă, după ce PSD a transmis că nu vrea alegeri la Primăria Capitalei în toamnă.

