„Nu PSD decide dacă avem alegeri la București! Avem o lege pentru asta. Și e un drept democratic al oamenilor să-și aleagă primarul. Sorin Grindeanu a spus azi că nu e musai ca Guvernul să respecte legea și că PSD nu prea are chef de alegeri. Dacă PSD nu îi respectă pe bucureșteni și nu vrea să facă alegeri, poate să nu propună candidat”, a transmis Drulă pe Facebook.

El a adăugat că alegerile din 2024 au arătat „de ce jocul cu data alegerilor duce la un dezastru de încredere” și că „toată lumea ar fi trebuit să-și tragă învățămintele de aici”. „Președintele Nicușor Dan și premierul Bolojan au fost foarte clari. Vom avea alegeri pentru primărie în această toamnă, în noiembrie, pentru că așa e legal și așa e moral și democratic”, a conchis Drulă.

Precizările au venit la scurt timp după ce Libertatea a dezvăluit că partidul condus interimar de Sorin Grindeanu nu consideră potrivită organizarea de alegeri la Primăria Capitalei în această toamnă.

„Nu este oportun să organizăm în noiembrie alegeri în București. Preocupările pe care le au oamenii acum sunt legate de creșterea costurilor de trai, creșterea costurilor de transport în comun”, a spus Băluță, cel care este și primarul Sectorului 4, potrivit surselor Libertatea prezente la ședința Biroului Permanent PSD.

Un sondaj CURS publicat duminică, 24 august, arată că Daniel Băluţă (PSD) este favorit pentru Primăria Capitalei, urmat de Cătălin Drulă (USR). Pe locul trei, la egalitate, sunt Ciprian Ciucu (PNL) și Cristian Popescu Piedone (PUSL). La scurt timp, și PNL a dat publicității un sondaj realizat de INSCOP Research. Și în sondajul PNL, Daniel Băluță rămâne primul, dar este urmat de Ciprian Ciucu, Anca Alexandrescu / George Simion și Cătălin Drulă.

Amintim că premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat pe 21 august că în coaliția cu PSD, USR și UDMR s-a convenit în principiu ca alegerile pentru Primăria Capitalei să fie în noiembrie și urmează ca acest lucru să fie definitivat după ce PSD revine la ședințele de coaliție.

Primăria Capitalei este acum condusă interimar de Stelian Bujduveanu (PNL), după ce fostul edil general, Nicușor Dan, a devenit președintele României în luna mai.

