„Este o inițiativă extraordinară să construiești un spital. Știu ce înseamnă proceduri. Și eu, de fapt soțul meu, am donat”, a declarat Sorina Pintea.

Fondatoarele Asociației Dăruiește Viață, Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu, au declarat public că Sorina Pintea le-a amenințat, într-o întâlnire care a avut loc recent la Spitalul Marie Curie, că va sesiza procurorii în cazul în care ONG-ul care construiește din donații și sponsorizări primul spital din România dedicat copiilor bolnavi de cancer nu va vira statului român cei 26 de milioane de euro strânși pentru acest proiect, informează Hotnews.ro.

Ea a spus că nu are de ce să facă plângere la DNA „dacă lucrurile sunt corecte”.

„N-am niciun motiv să fac plângere la DNA, dacă lucrurile sunt corecte și nu am de ce să cred că nu sunt corecte. Dar am dreptul să cer niște date”, a afirmat Pintea.

Pintea a afirmat că, atunci când alocă bani, statul trebuie să se asigure că totul este în regulă și a spus că a fost dat spitalului un RMN peste care plouă de doi ani.

„Este o inițiativă extraordinară să construiești un spital. Știu ce înseamnă proceduri. Și eu, de fapt soțul meu, am donat. Cred că fiecare dintre noi dorim să facem bine. Statul nu poate gestiona bani privați, dar gestionează bani publici și atunci când alocă bani trebuie să se asigure că totul este în regulă. Am dat un RMN peste care plouă în acest moment, de doi ani. A fost montat după foarte multă vreme. (…) Dacă dorim să dăm niște bani, trebuie să vedem ce se face. Spitalul Marie Curie a solicitat 15 milioane de lei în acest an, s-au alocat 6,8 milioane, încă nu avem facturile”, a mai declarat Sorina Pintea.

Sorina Pintea a admis că în timpul întâlnirii cu cele două fondatoare ale Asociației Dăruiește Viață, din data de 18 octombrie 2019, la care au participat „15 persoane”, inclusiv „managerul spitalului, doctorul Cîrstoveanu, doctorul Stanciu”, au existat și „momente tensionate”.

„Au fost trei ore de discuții, tensionate pe alocuri, în contradictoriu. Concluzia la final a fost că trebuie să mergem înainte”, a spus Sorina Pintea.

Întrebată care a fost motivul pentru care „discuția a fost tensionată”, Sorina Pintea a replicat că „fiecare dintre noi vrem să facem bine”.

Ea i-a îndemnat pe jurnaliști să îi întrebe pe cei prezenți la întâlnire ce s-a discutat.

Declarațiile Sorinei Pintea vin în plin scandal între Gabriela Firea și asociația care construiește spitalul pentru copiii bolnavi de cancer.

Gabriela Firea a acuzat recent la Digi 24 că „meritele ei” în construirea spitalului nu sunt apreciate, deoarece terenul pe care se ridică imobilul este al Primăriei și valorează 1 milion de euro.

Totodată, primarul Capitalei le-a atacat și pe Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu, de la Asociația Dăruiește Viață, care conduc campania de strângerea de fonduri, spunând că acestea sunt doar împinse în față de fostul ministru Vlad Voiculescu, ce și-ar pregăti astfel campania pentru Primăria București.

Primarul Capitalei Gabriela Firea și-a asumat și postarea, dar și mesajul ei, referitoare la Asociația Dăruiește Viață, care construiește primul spital de oncologie și radioterapie pediatrică din România.

Primarul Capitalei a recunoscut că acel cont de Facebook îi aparține, atunci când a fost întrebată de jurnalistul Digi 24 de ce a distribuit fotografia.

Postarea a fost share-uită de pe pagina de Facebook a creatoarei de modă Dana Budeanu, o apropiată a Gabrielei Firea.

Principalele declarații ale Sorinei Pintea:

Nu a fost scandal, a fost o ședință de lucru. Sunt documente care probează ceea ce aș putea să spun. Am fost acolo 15 persoane (…), deci cred că comentariile mele ar fi de prisos. Important este să se facă ceva bun pentru copii.

Le-ați amenințat pe fondatoarele asociației „Dăruiește viață”? Am fost 15 persoane în acea încăpere. Eu vă rog să-i întrebați pe cei care au fost acolo, managerul spitalului etc. Sunt oameni care pot să confirme sau nu.

Nu știam nici eu, nici ceilalti de acolo că e vorba de 26 de milioane. În cele 3 ore nu s-a pronunțat o cifră. Au fost discuții tensionate, pe alocuri în contradictoriu.

Discuția a fost că trebuie să mergem înainte pentru că ședința a fost pentru a vedea ce se întâmplă. De exemplu, de ce nu functionează aparatul RMN, e luat prin fonduri de la Banca Mondială și trebuie să dăm explicații de ce s-a achiziționat și nu s-a montat.

De ce nu a fost inclus spitalul în programul pentru achiziția aparatelor de radioterapie? Nu s-a luat o decizie. E implicat grupul tehnic de lucru al Băncii Mondiale. A luată în discuție aceastî problemă în urma unei adrese a spitalului adresată ministerului, de anul trecut. (…) Se spunea că aparatele de radioterapie ar trebui să fie funcționale în decembrie 2018.

În ședința de lucru din 4.06.2018 a grupului tehnic, ministrul a fost prezent și a prezentat dorința celor de la Marie Curie. (…) Grupul tehnic de lucru spune că a luat cunoștință de doleanța spitalului prezentată de ministrul Sănătății și că dorește o analiză, incidența cancerelor pediatrice și nnumărul persoanelor care vor lucra, pentru că la două aparate de radioterapie trebuie să lucreze 22 de persoane calificate.

În 3 iulie, directorul unității de implementare trimite o solicitare spitalului prin care solicită aceste date spitalului. Și spune că termenul de finalizare a proiectului cu Banca Mondială este decembrie 2020, iar spațiile trebuie să fie gata în februarie 2020.

Din 3 iulie până în 18 octombrie când am avut acea întâlnire la Marie Curie, nu am mai primit nimic. În 28 octombrie, au fost solicitate din nou aceste date.

Este o inițiativă extraordinară să construiești un spital. Știu ce înseamnă proceduri. Și eu, de fapt soțul meu, am donat. Cred că fiecare dintre noi dorim să facem bine. Statul nu poate gestiona bani privați, dar gestionează bani publici și atunci când alocă bani trebuie să se asigure că totul este în regulă. Am dat un RMN peste care plouă în acest moment, de doi ani. A fost montat după foarte multă vreme. (…) Dacă dorim să dăm niște bani, trebuie să vedem ce se face. Spitalul Marie Curie a solicitat 15 milioane de lei în acest an, s-au alocat 6,8 milioane, încă nu avem facturile.

N-am niciun motiv să fac plângere la DNA, dacă lucrurile sunt corecte și nu am de ce să cred că nu sunt corecte. Dar am dreptul să cer niște date (Sursa: G4media.ro).

Asociația Dăruiește Viață construiește de la zero, din donații și sponsorizări, primul spital de oncologie pediatrică din România, în curtea Spitalului Marie Curie din București.

De asemenea, fondatoarele Dăruiește Viață au anunțat, ieri, că lucrează la un masterplan pentru refacerea de la zero a Spitalului Marie Curie.

