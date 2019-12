De Livia Lixandru,

Mihai Constantinescu si Mihaela Constantinescu

„Împreună cu Simona, am fost la biserică şi la cimitir şi am împărţit pachete de post, dar, fiind dezlegare, am avut şi peşte. Parastasul a avut loc la un restaurant din Herăstrău”, a spus Mihaela, potrivit Click.

Soția lui Mihai Constantinescu a postat și un mesaj de suflet, pe Facebook: „Se spune că la 40 de zile, spiritul pleacă, se întoarce acasă, durerea celor care rămân este fără sfârşit. Dar şi iubirea este fără sfârşit. Îi mulţumesc lui Dumnezeu că am trăit iubirea şi prietenia alături de acest om minunat, în această viaţă”.

Și Simona Secrier, cea de-a doua soție a lui Mihai , a scris câteva versuri emoționante: ”Iubire, de ce pierdut-am calea noastră/, Iubire, tu simplă pasăre măiastră/, Iubire, prin timp de ce ne-ai părăsit/, Lăsând un dor fără sfârșit, iubire/”.

„O zi grea! Toate zilele au fost grele. Mihai este în lumină, cu siguranţă este bine acum. Este iubit şi acolo, aşa cum a fost iubit şi aici, dovadă sunt prietenii. Toţi prietenii care sunt în spatele meu mi-au fost aproape”, a declarat Simona la Antena Stars, în ziua parastasului.

