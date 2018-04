Un grup de liceeni organizează un spectacol caritabil pentru copiii din spital la finalul căruia se vor licita obiecte personale ale unor personalități cum ar fi Oana Pellea, Gheorghe Hagi, Ana Maria Brânză sau Simona Halep sau a celor din trupele Vama Veche și Vița de Vie.

O poză cu autograf de la Ana Maria Brânză, o minge de la Gheorghe Hagi și un tricou semnat de toată echipa de la FCSB, un poster cu Simona Halep, semnat de tenismenă, cărți cu autograf de la Oana Pellea. Toate vor fi scoase la licitație mâine, după spectacolul caritabil „Pentru ei”, organizat de mai mulți liceeni din cadrul proiectului Change Hub.

„Spectacolul are ca scop o strângere de fonduri pentru a acoperi anumite elemente necesare spitalizării copiilor de la spitalul „Marie S. Curie”, cum ar fi scaune de transport performante pentru secția de ortopedie. Strângerea se va face prin intermediul unui spectacol care va avea loc marți, pe data de 24 aprilie în incita Sălii Mari a ARCUB, la care vor participa artiști din lumea teatrului. Noi am ales să facem ceva pentru sănătate și copii, deoarece considerăm că cele mai de preț valori pe care un om le are sunt sănătatea și viitorul, care se află acolo. Nu ne axăm pe strângerea unei sume fixe de bani, ci urmărim ca oamenii care vor veni să înțeleagă esența mesajului și anume că împreună suntem mai puternici și putem aduce un zâmbet pe chipul unor micuți”, a explicat Izabela Văcaru, una dintre organizatoare, elevă la Colegiul „Spiru Haret” din București.

Proiectul este realizat de The Change Hub, primul hub din învățământul românesc, în cadrul căruia s-au ținut traininguri pentru elevi.