Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, o hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al municipiului Bucureşti de către Speranţa Cliseru.

Totodată, Executivul a hotărât încetarea exercitării funcţiei de prefect al municipiului Bucureşti de către Adrian Petcu.

În ianuarie 2017, Speranta Cliseru, pe atunci consilier pe administrație publica locala si directorul de cabinet al primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, si-a incheiat activitatea la Primaria Capitalei, potrivit Hotnews.

În trecut, Speranta Cliseru a fost administrator public al orasului Voluntari si prefect al judetului Ilfov in perioada 2013-2014.

Ce experiență profesională are Speranța Cliseru

– Green City Voluntari S.A. – Director general iunie 2015 – octombrie 2015

– Institutia Primarului Orasului Voluntari, Director executiv 2013 – iunie 2015

– Institutia Prefectului Judetului Ilfov, Prefect 2013-2014

– Institutia Primarului Voluntari- Director ex. adj. 2013

– Cabinet Senator Firea Gabriela, Consilier parlamentar 2012-2013

– Institutia Primarului Voluntari, Administrator Public (contract de management) ; Bd Voluntari nr 74, Voluntari, Jud. Ilfov, in perioada 2011-2012

– Institutia Primarului Voluntari, Director executiv; Bd Voluntari nr 74, Voluntari, Jud. Ilfov, in perioada 2004-2011

– Isverna Prod SRL, Director comercial in perioada 2003-2004

– SC Cuget Liber Poligraf SA (trust de presa) Director General; IC Bratianu nr 15, Constanta, in perioada: 2001-2002

– Histria Shipmanagement SRL, Manager Comercial, 2000-2001

– CNM Petromin SA, Director Comercial, Incinta Port Poarta 2 Constanta, in perioada: 1997-1999

– Petroerm Shipmanagement Ltd, Piraeus, Grecia, Manager Comercial, 1995-1997 (contract de detasare)

– CNM Petromin SA, Sef Serviciu Cooperare internationala, Incinta Port Poarta 2 Constanta, in perioada:1992-1995

– Primaria Oras Eforie, Inspector de specialitate Control Comercial 1991-1992

– Societatea de Constructii Hidrotehnice Cernavoda, economist, 1990-1991

– Intreprinderea Miniera Dobrogea Constanta, economist, 1986-1990

– Manager Proiect: “Eficienta in Primaria Voluntari” , PHARE RO 2002/000-586.03.02, derulat in perioada 2005-2006

– Manager Proiect: “Pasaj suprateran Pipera-Tunari”, PHARE RO 2004-016-772.04.01.01.01.10, derulat in perioada 2006-2009

– Manager proiect: “Actualizarea Strategiei de dezvoltare a orasului Voluntari” , PO- DCA, cod SMIS : 12692, derulat in 2011



A terminat Universitatea Nationala de Aparare Carol I – Colegiul National de Aparare Program postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala continua “Securitate si buna guvernare”, certificat de atestare a competentelor profesionale obtinut in luna decembrie 2013 și Universitatea Maritima Constanta, Facultatea de Navigatie si Transport Naval, specializ. Legislatie Maritima, Diploma de Master – 2002

Mai are o diplomă la Cambridge Academy of Transport, Cambridge, U.K., Curs Postuniversitar, Anatomy of Ship Finance, iulie 2009 și este absolventă la Academia de Studii Economice-Bucuresti, Facultatea de Comert.

Citește și: Declaraţia unui motociclist din coloana lui Oprea: La 220 km/oră îmi dădea flash-uri să accelerez