Sporul rămâne mic, dar se păstrează

Măsura apare într-un proiect de hotărâre care urmează să fie discutat în ședința Consiliului Local Ploiești programată pentru marți, 23 decembrie. Potrivit documentului, sporul pentru condiții grele, periculoase sau vătămătoare va fi acordat și anul viitor în aceleași condiții ca în luna decembrie 2025, dacă angajații ocupă aceeași funcție și lucrează în același mediu.

„În anul 2026, începând cu data de 1 ianuarie, se menține cuantumul sporului pentru condiții grele sau condiții periculoase sau vătămătoare (…) în procent de 1% din salariul de bază, dar nu mai mult de 300 lei brut lunar”, se arată în proiectul de hotărâre citat de Observatorul Prahovean.

Sporul se acordă proporțional cu timpul lucrat și vizează personalul din Primăria Municipiului Ploiești, serviciile publice și instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local.

Cine rămâne fără spor în 2026

Proiectul introduce însă și excepții clare. Nu vor mai primi sporul de 1% angajații care se ocupă de îngrijirea și ocrotirea animalelor, dar și cei responsabili de întreținerea și curățenia spațiilor pentru animale din cadrul Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere”, acolo unde funcționează Grădina Zoologică din Ploiești.

De asemenea, sunt excluși de la acordarea sporului angajații din Căminul de Bătrâni, Centrul Social de Urgență, Centrul de zi pentru copii preșcolari și Cantina Socială, toate în subordinea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

Ce se întâmplă cu sporurile mai mari obținute în instanță

Pentru angajații care beneficiază în prezent de un spor de 15% pentru condiții periculoase sau vătămătoare, acordat în baza unor hotărâri judecătorești, proiectul prevede o ajustare a salariului de bază. Adică salariul va fi recalculat astfel încât venitul total să fie egal cu cel al celorlalți angajați care ocupă funcții similare, cu aceeași clasă, grad profesional și gradație.

Pe lângă sporul de 1%, angajații din Primăria Ploiești și din instituțiile subordonate vor primi și în 2026 cinci zile de concediu de odihnă suplimentar anual. Această măsură este aplicată încă din 2025 și a fost introdusă ca formă de compensare, după ce sporul pentru condiții vătămătoare și periculoase a fost redus la 1%.

Unde se acordă sporul de 1%

Sporul va fi acordat angajaților din Primăria Municipiului Ploiești, Poliția Locală, Serviciul Public Finanțe Locale, Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” pentru personalul neexceptat, Clubul Sportiv Municipal, Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale”, Filarmonica „Paul Constantinescu” și Teatrul „Toma Caragiu”.

Decizia finală urmează să fie luată în ședința Consiliului Local din 23 decembrie, când proiectul va fi supus votului aleșilor locali.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE