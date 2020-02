De Costin Popa,

“Gripa asta tot o să ne ajute la ceva: aflăm tot felul de chestii. Unele amuzante, cum e aia cu spălatul pe mâini. Spălați-vă pe mâini! Daaa, ok, dar după ce o să treacă epidemia, gata, ne relaxăm, nu ne mai spălăm sau cum?”, a spus Dragoș Pătraru.

Jurnalistul spune că igiena este un lucru elementar, ce ține de educație.

“Aici voiam să ajung, la copii. Mare parte din educație le-o ratăm acestor copii în clasele primare. Cum să nu fie esențial, vital, pentru aceste generații să învețe multe, multe despre igienă, despre mediu, despre poluare, despre planetă, despre cum să administrăm mai bine energia și despre mersul cu bicicleta, cu trotineta, despre tot ce este alternativ la modul de viață care ne-a adus în acest punct al istoriei”, a mai spus Pătraru.

