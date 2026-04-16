Restructurarea a rămas blocată, dar banii au curs

Este vorba despre compania de stat Petrotrans care, deși se află în faliment încă din 2007, procedura a fost tergiversată timp de 19 ani. În tot acest interval, singurii beneficiari ai fondurilor au fost lichidatorii judiciari, contabilii și firmele de arhivare, în timp ce restructurarea propriu-zisă a rămas blocată.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă, cazul Petrotrans drept un exemplu flagrant de ineficiență a statului, detaliind cum o companie aflată în faliment din 2007 continuă să consume resurse publice.

„Când am primit propunerile de la Ministere pe companiile care urmau să intre în acest proiect, am auzit voci în spaţiu public mirându-se că această companie a fost introdusă pe listă. Dar până la urmă am înţeles de ce a fost introdusă pe listă”, a precizat Oana Gheorghiu, pottrivit News.ro.

29.000 de euro, anual, pe Apa Sâmbetei

Dezvăluirile au continuat: „Petrotrans este o companie aflată în faliment din anul 2007. Suntem în anul 2026. Împlineşte anul acesta 19 ani de când o procedură este tergiversată. În tot acest timp s-au cheltuit bani. De la Petrotrans nu s-au recuperat până în acest moment bani pentru a acoperi creanţele pe care aceasta le avea către statul român. Singurii care au încasat bani în aceşti ani sunt lichidatorii, contabilii şi cei care au făcut arhivare”, a spus Oana Gheorghiu.

Totodată, vicepremierul a precizat: „Şi mai mult de atât, pentru că această companie nu este lichidată şi nu a putut fi radiată de la Registrul Comerţului, încă din anul 2015 se plătesc peste 29.000 de euro, anual, chirie, pentru nişte conducte care există pe hârtie, pe sub terenul unor oameni”,precizând că este o decizie a unei instanţe care trebuie executată.

Găuri negre

De asemenea, vicepremierul a arătat că fiecare zi care trece înseamnă costuri pentru statul român.

„Şapte ani a fost prelungită lichidarea datorită sau din cauza unei contestaţii depuse de o instituţie a statului român. În şapte ani s-a prelungit lichidarea doar pe o contestaţie făcută de o instituţie a statului român, care avea o creanţă foarte mică. Motivul noi nu am reuşit să-l descoperim, probabil că există undeva, dar este clar că, atunci când o companie aflată în faliment sau în insolvenţă nu este abordată unitar la nivel coordonat al Guvernului, se întâmplă astfel de suprapuneri, care nu fac decât să adâncească găurile negre pe care aceste companii le-au produs deja”, a spus Oana Gheorghiu.

„Petrotrans nu este un caz izolat”

Vicepremierul a precizat că Petrotrans nu este un caz izolat, existând și alte companii de stat blocate în insolvențe cronice. Pentru acestea, Executivul va impune un calendar strict de intervenție, menit să accelereze procedurile și să oprească risipa de fonduri.

„Aici mă refer la Remin şi Minvesc şi toate celelalte pe care le avem în portofoliu”, a arătat vicepremierul.

Oana Gheorghiu a prezentat un bilanț privind reforma companiilor de stat. Ea a declarat, joi, că în România sunt peste 1500 de companii de stat, iar cu pierderile înregistrate de acestea s-ar fi putut contrui până la cinci spitale regionale.



