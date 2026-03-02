Sursă video: Obiectiv Vocea Brăilei

Un șofer iresponsabil a provocat, luni, un accident în lanț la intersecția străzilor Griviței și Gării, după ce a ignorat culoarea roșie a semaforului. Autoturismul a ricoșat pe trotuar, spulberând un pieton, și a lovit violent alte două mașini. Autorul a abandonat mașina și a fugit, fiind în prezent dat în urmărire generală de către Poliție.

O femeie de 59 de ani, din Brăila, care se afla la trecerea de pietoni urmând să traverseze strada, și conducătorul unuia dintre autoturismele implicate în coliziune fost răniți grav. Ambele victime au fost preluate de echipajele medicale și transportate de urgență la spital pentru îngrijiri de specialitate.

În încercarea de a-i salva viața, medicii i-au amputat un picior femeii, care se află, în prezent, în stare critică. Și celălalt rănit, un tânăr de 30 de ani, se zbate între viață și moarte.

