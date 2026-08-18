La locul accidentului au fost mobilizate o autospecială de stingere, un echipaj SMURD și un echipaj cu medic de la Serviciul de Ambulanță Județean.

La sosirea salvatorilor, cele două persoane aflate pe motocicletă erau inconștiente. Echipajele medicale au început manevrele de resuscitare, însă victimele nu au mai putut fi salvate.

„Încă o intervenție pe care ne-am fi dorit să nu o avem. În această seară, pe DN1E, drumul spre Poiana Brașov, două vieți tinere s-au stins în urma unui accident rutier produs între o motocicletă și un autoturism”, a transmis ISU Brașov.

În ciuda eforturilor depuse de personalul medical, ambele victime, respectiv un bărbat în vârstă de 34 de ani și o tânără în vârstă de 19 ani, au fost declarate decedate de către personalul medical.

„Pentru echipajele de intervenție, fiecare apel înseamnă speranța că putem ajunge la timp și că, la final, cineva se va întoarce acasă. Din păcate, de această dată, nu a fost posibil. Aveți grijă de voi. Aveți grijă unii de ceilalți. Iar când plecați la drum, gândiți-vă că, undeva, cineva vă așteaptă să vă întoarceți acasă”, a mai adăugat ISU Brașov.

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