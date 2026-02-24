De ce va fi demolat magazinul Lidl din Craiter, Brașov

Mai exact, supermarketul Lidl din Craiter, Brașov, va fi demolat pentru a construi unul nou, mai modern și mai spațios.

Actualul spațiu comercial din cartierul Craiter, unde inițial a funcționat un magazin de tip Plus, urmează să fie desființat pentru a face loc unei construcții noi, adaptate standardelor actuale ale companiei.

Intenția a fost anunțată încă din 2022, însă compania s-a concentrat ulterior pe deschiderea unor noi unități în Brașov și pe remodelarea celor existente.



În prezent, proiectul se află în etapa finală de avizare. Documentația tehnică a fost analizată în cadrul ședinței Comisiei de Circulație, iar retailerul este în curs de obținere a ultimelor autorizații necesare începerii lucrărilor.



Separat de proiectul din Craiter, Lidl pregătește deschiderea unui nou magazin în zona rezidențială a cartierului Tractorul, din Brașov, în această primăvară.

Conform avizului Comisiei de Circulație, accesul auto către magazin se va face din strada 13 Decembrie, iar ieșirea prin strada Nicolae Labiș, pentru a evita blocarea sensului giratoriu din zona principală.

Investiții și proiecte naționale

Recent, Lidl a anunțat că va construi primul depozit propriu pentru Rețeaua Băncilor pentru Alimente în comuna Cordun, județul Neamț.

Depozitul va facilita colectarea, sortarea și distribuția alimentelor salvate la nivel național.

Lidl România este partener fondator al rețelei, care include în prezent nouă bănci regionale active în București, Cluj, Roman, Brașov, Oradea, Timișoara, Constanța, Craiova și Galați.



Lidl face parte din grupul Schwarz Group, cu sediul central în Neckarsulm. Compania operează peste 12.600 de magazine și peste 230 de centre logistice în 31 de țări, având aproximativ 382.400 de angajați la nivel global.

Grupul care deține Lidl și Kaufland în România cumpără și lanțul de magazine românești La Cocoș.

În România, Lidl are peste 380 de magazine și șase centre logistice, cu peste 13.000 de angajați.



Demolarea magazinului Lidl din Craiter, Brașov face parte din strategia de modernizare și extindere a rețelei.

