Deși imobilul în suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați a fost distrus în totalitate de incendiul generalizat, intervenția decisivă a pompierilor a prevenit o tragedie de proporții, oprind propagarea focului către alte două case învecinate.

Misiune riscantă printre materiale puternic inflamabile

Salvatorii din cadrul Detașamentului Turda s-au confruntat cu o dezvoltare violentă a flăcărilor, iar operațiunea a fost serios complicată de prezența unor pericole majore la fața locului.

Misiunea de stingere a fost îngreunată de trei butoaie cu benzină depozitate în interiorul clădirii dar și de panourile fotovoltaice montate direct pe structura construcției.

Cauza incendiului

Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime, nicio persoană nefiind rănită pe parcursul evenimentului.

În urma primelor investigații efectuate de pompieri, s-a stabilit că incendiul a pornit, cel mai probabil, din cauza unei sobe.

Pentru lichidarea flăcărilor și securizarea zonei au fost dislocate două autospeciale de stingere, dintre care una de mare capacitate, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime (autoscara), un echipaj de prim-ajutor SMURD, dar și echipaje ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) din cadrul Primăriei Câmpia Turzii.

